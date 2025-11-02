Bác sĩ Mỹ cảnh báo huyết áp cao hủy hoại thận

Tăng huyết áp không chỉ là nguyên nhân dẫn đến các bệnh tim mạch mà còn là yếu tố hàng đầu gây tổn thương thận mạn tính. Khi huyết áp tăng thời gian dài, các mạch máu nhỏ trong thận bị thu hẹp và xơ cứng, khiến chức năng lọc máu suy giảm dần. Người bệnh có thể không nhận thấy dấu hiệu bất thường cho đến khi thận đã tổn thương nặng.

Huyết áp tăng cao trong thời gian dài gây suy giảm chức năng thận.

Theo bác sĩ Vivek Bhalla, chuyên gia Thận học và Nội tiết tại Trường Y Stanford (Mỹ), huyết áp cao có thể ví như "đổ thêm nhiên liệu vào đám cháy thận". Ông cho rằng mối liên hệ giữa huyết áp cao, tiểu đường và bệnh thận tạo thành một vòng luẩn quẩn nguy hiểm. Khi huyết áp tăng, thận bị tổn thương và khi thận yếu, huyết áp lại càng khó kiểm soát. "Điều đáng sợ là cả huyết áp cao lẫn bệnh thận đều diễn tiến âm thầm, người bệnh thường phát hiện quá muộn", bác sĩ Bhalla cho biết.

Các chuyên gia thận học tại Anh cũng cảnh báo huyết áp cao đặt gánh nặng lớn lên toàn bộ hệ mạch máu. Với những người đã có dấu hiệu giảm chức năng thận, tình trạng này càng nguy hiểm hơn vì thận phải làm việc quá mức để duy trì khả năng lọc máu.

Để bảo vệ thận, việc kiểm soát huyết áp ổn định là ưu tiên hàng đầu. Người bệnh cần duy trì huyết áp dưới 130/80 mmHg theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Chế độ ăn nhạt đóng vai trò then chốt, với lượng muối không quá 5 g mỗi ngày. Nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ muối, nước mắm, mì gói và tăng cường rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt.

Bên cạnh đó, cần duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, kiểm soát đường huyết nếu có bệnh tiểu đường và tránh sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm kéo dài mà không có chỉ định của bác sĩ. Việc kiểm tra định kỳ chức năng thận bằng xét nghiệm creatinin, eGFR và protein niệu giúp phát hiện sớm nguy cơ suy thận để can thiệp kịp thời.

Theo bác sĩ Bhalla, "kiểm soát huyết áp chính là cách bảo vệ thận đơn giản và hiệu quả nhất". Khi hiểu rõ mối liên hệ giữa huyết áp và thận, mỗi người có thể chủ động phòng ngừa, thay vì để bệnh tiến triển âm thầm đến giai đoạn không thể phục hồi.

Bác sĩ Vivek Bhalla.

Bác sĩ Vivek Bhalla là chuyên gia Thận học và Nội tiết học tại Trường Y Đại học Stanford (Mỹ), đồng thời là giảng viên tại Trung tâm Nghiên cứu Tim mạch Stanford. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tăng huyết áp, bệnh thận mạn và rối loạn nội tiết liên quan đến thận. Bác sĩ Bhalla từng là thành viên của Hiệp hội Thận học Mỹ (ASN) và Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), tham gia nhiều nghiên cứu về mối liên hệ giữa huyết áp cao, tiểu đường và tổn thương thận. Ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí y học uy tín với vai trò chuyên gia tư vấn sức khỏe cộng đồng.