20 món ăn, uống giúp kiểm soát huyết áp và cholesterol dễ dàng

Theo SciTech Daily, một nghiên cứu mới từ King’s College London (KCL - Anh) cho thấy những người tiêu thụ thường xuyên một số loại polyphenol có xu hướng sở hữu mức huyết áp và cholesterol khỏe mạnh hơn, từ đó giảm nguy cơ bệnh tin mạch, vốn là nhóm bệnh gây tử vong sớm hàng đầu thế giới.

Để đi đến kết luận này, nhóm tác giả KCL đã theo dõi hơn 3.100 tình nguyện viên trong 10 năm. Các tình nguyện viên được chia thành 5 nhóm, dựa theo mức độ tiêu thụ 20 loại/nhóm thực phẩm và đồ uống giàu polyphenol.

Polyphenol là một nhóm hợp chất hoạt tính sinh học tự nhiên, có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu polyphenol giúp kiểm soát huyết áp, cholesterol dễ dàng hơn - Minh họa AI: Thu Anh

Kết quả công bố trên tạp chí BMC Medicine cho thấy nhóm tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu polyphenol nhất có mức huyết áp khỏe mạnh nhất. Các chỉ số cholesterol - thành phần mỡ máu - cũng được cải thiện, trong đó nỗi bật nhất là mức cholesterol tốt (HDL-C) tăng cao.

HDL-C được coi là "tốt" vì vai trò chính của nó là thu gom cholesterol dư thừa từ các tế bào và thành động mạch, sau đó vận chuyển cholesterol này trở về gan để xử lý hoặc đào thải.

Quá trình này giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám, làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Vì vậy, mức HDL-C càng cao thì càng có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Danh sách các thực phẩm/đồ uống giàu polyphenol mà các tác giả xét đến cũng vô cùng phong phú, cho thấy bạn có rất nhiều lựa chọn để thực hành chế độ ăn uống khỏe mạnh này.

20 loại hoặc nhóm thực phẩm, đồn uống đó bao gồm: Trà, cà phê, rượu vang đỏ, khoai tây, cà rốt, hành tây, ớt, tỏi, rau xanh,quả mọng, táo, lê, nho, mận, trái cây có múi, các loại đậu và hạt, ngũ cốc, dầu ô liu, ca cao.

Trong đó, nhóm trái cây có múi bao gồm những loại như cam, bưởi, quýt...; trong khi đậu nành là loại đậu nổi bật nhất trong nhóm đậu. Bạn cũng có thể tiêu thụ trái cây dưới dạng nước ép và ca cao dưới dạng chocolate đen.

Về ngũ cốc, lại loại được nhắc đến là ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, bánh mì nguyên cám, yến mạch...) và ngũ cốc ăn sáng.

Trà và cà phê tỏ ra nổi bật nhất vì chúng đóng góp tới 80% tổng lượng polyphenol hấp thụ, nhưng để nhận được lợi ích tối đa, chế độ ăn uống đa dạng các món giàu polyphenol là tốt nhất.