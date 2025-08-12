5 dấu hiệu bệnh thận biểu hiện ở tay, chân

Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, bệnh thận hoàn toàn có thể được kiểm soát. Tuy nhiên, việc chẩn đoán bệnh ở giai đoạn đầu không phải lúc nào cũng đơn giản, bởi người bệnh có thể không xuất hiện triệu chứng rõ rệt hoặc thậm chí không có biểu hiện gì.

Dù vậy, tay và chân lại có thể phát đi nhiều tín hiệu cảnh báo sớm về các vấn đề liên quan đến thận. Tham khảo 5 dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh thận có thể giúp ích cho bạn.

Tay chân bị sưng phù

Khi thận hoạt động không hiệu quả, cơ thể sẽ không thể đào thải lượng dịch dư thừa một cách bình thường. Hệ quả là chất lỏng bị giữ lại gây ra hiện tượng sưng phù, còn gọi là phù nề theo thuật ngữ y khoa. Người bệnh có thể nhận thấy sưng phù ở tay, bàn chân, mắt cá chân và phần dưới của chân.

Khi bị phù, da thường có cảm giác căng tức, khó chịu, và khi ấn nhẹ bằng ngón tay sẽ để lại vết lõm. Đây là một trong những dấu hiệu phổ biến và sớm nhất của các vấn đề về thận. Nếu không được can thiệp, tình trạng phù có thể trở nên nghiêm trọng hơn và lan lên vùng mặt, đặc biệt là quanh mắt. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể giúp giảm tích tụ dịch, mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho người bệnh.

Chuột rút hoặc yếu cơ ở chân

Thận giữ vai trò điều hòa khoáng chất như kali, canxi và natri trong cơ thể. Khi thận suy giảm chức năng, sự mất cân bằng khoáng chất xảy ra, gây ra chuột rút, co cơ và yếu cơ - đặc biệt ở chân. Triệu chứng này thường đi kèm với cảm giác tê bì hoặc châm chích ở tay chân.

Chuột rút thường xuất hiện vào ban đêm và gây đau dữ dội. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang gặp rối loạn điện giải do vấn đề về thận.

Ảnh: Deposit Photos

Thay đổi móng tay, móng chân

Bệnh thận có thể gây ra những biến đổi rõ rệt ở móng tay và móng chân. Một trong những dấu hiệu đặc trưng là móng hai màu: phần trên móng chuyển trắng, trong khi phần dưới có màu nâu đỏ tự nhiên. Ngoài ra, móng có thể xuất hiện dải trắng hoặc trở nên nhạt màu.

Những thay đổi này phản ánh tình trạng tuần hoàn máu kém và thiếu hụt dinh dưỡng do chức năng thận suy giảm. Móng bất thường cũng có thể là dấu hiệu của thiếu máu - một biến chứng phổ biến ở người mắc bệnh thận.

Lạnh hoặc tê ngón tay, ngón chân

Khi chức năng thận suy giảm, tuần hoàn máu cũng bị ảnh hưởng, khiến ngón tay và ngón chân trở nên lạnh, tê bì hoặc có cảm giác châm chích. Nếu tình trạng này kéo dài hoặc không rõ nguyên nhân, bạn nên kiểm tra vì có thể liên quan đến tổn thương thần kinh do bệnh thận. Lưu lượng máu giảm không chỉ gây đau mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Ngứa dai dẳng ở tay và chân

Ngứa da là một triệu chứng khác của bệnh thận. Sự tích tụ các chất thải trong máu xảy ra do chức năng lọc của thận bị suy giảm. Nếu tay và chân bị ngứa đến mức ảnh hưởng đến giấc ngủ và các hoạt động hàng ngày, đây là một dấu hiệu nghiêm trọng cần được chăm sóc khẩn cấp.

Làm thế nào để tránh tổn thương thận?

Việc bảo vệ thận đóng vai trò then chốt đối với sức khỏe tổng thể, và hoàn toàn có thể thực hiện thông qua những bước đơn giản nhưng hiệu quả. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là kiểm soát tốt các bệnh lý mãn tính tiềm ẩn, đặc biệt là tiểu đường và cao huyết áp - hai nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận. Duy trì đường huyết, huyết áp ở mức ổn định là điều thiết yếu, thường đạt được nhờ sự kết hợp giữa điều trị bằng thuốc và điều chỉnh lối sống.

Một lối sống lành mạnh cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ thận. Điều này bao gồm chế độ ăn uống cân đối, hạn chế natri, thực phẩm chế biến sẵn và đường tinh luyện. Đồng thời, cần kiểm soát lượng đạm và hạn chế rượu bia để thận không bị quá tải, từ đó giúp cơ thể duy trì sự cân bằng và hoạt động hiệu quả hơn.