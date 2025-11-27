Những dấu hiệu khi đại tiện cần nghĩ ngay đến ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng là căn bệnh nguy hiểm, tỷ lệ mắc ngày càng tăng không chỉ ở người cao tuổi mà còn ở cả nhóm người trẻ tuổi. Mặc dù phổ biến và rất nguy hiểm, ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu thường không có triệu chứng, hoặc biểu hiện thông qua những thay đổi nhỏ ở đường tiêu hóa, dễ bị nhầm lẫn với các nguyên nhân lành tính.

Những thay đổi về tình trạng phân, chẳng hạn như phân loãng, nhầy hoặc lẫn máu đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm. Những thay đổi kéo dài trong thói quen đại tiện cũng cần được chú ý.

Tại sao phát hiện sớm ung thư là rất quan trọng?

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với bệnh nhân ung thư đại trực tràng được chẩn đoán khi bệnh còn khu trú, tức là chưa di căn, là khoảng 90%. Nhưng tỷ lệ này giảm mạnh khi được chẩn đoán ở giai đoạn sau, xuống còn khoảng 73% đối với di căn trong khu vực và khoảng 13% đối với di căn xa.

Phát hiện sớm ung thư đại trực tràng giúp cải thiện đáng kể cơ hội sống sót, giảm nguy cơ tái phát và mang lại cơ hội chữa khỏi bệnh.

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo sớm về bệnh ung thư đại trực tràng dựa trên hình thái và sự thay đổi ở phân:

1. Phân nhỏ, mỏng

Sự thay đổi đột ngột và thường xuyên sang trạng thái phân mỏng như dải ruy băng hoặc nhỏ như bút chì có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư đại trực tràng.

Theo Hiệp hội ung thư Mỹ, sự thay đổi hình thái và kích thước phân kéo dài hơn vài ngày có thể là dấu hiệu của khối u đang làm hẹp đường đi của phân. Về mặt sinh lý, khi khối u phát triển trên thành trong của đại tràng hoặc trực tràng, nó có thể làm hẹp không gian mà phân đi qua, dẫn đến phân nhỏ và mỏng hơn.

2. Chất nhầy trong phân

Ruột sản xuất một lượng nhỏ chất nhầy có tác dụng bôi trơn niêm mạc đại tràng. Tuy nhiên, khi lượng chất nhầy này tăng lên đáng kể, nó có thể là dấu hiệu cảnh báo quan trọng cho thấy các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

3. Lẫn máu trong phân

Sự xuất hiện của máu lẫn trong phân, dù là máu đỏ tươi hay máu đen, là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm nhất của ung thư đại trực tràng. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, có tới 50-60% bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu có biểu hiện chảy máu trực tràng dưới dạng nào đó.

Điều quan trọng là, trong khi bệnh trĩ, nứt hậu môn và nhiễm trùng đường tiêu hóa cũng có thể gây chảy máu, thì tình trạng máu lẫn trong phân kéo dài, đặc biệt khi kèm theo các dấu hiệu cảnh báo khác, bạn cần đi khám ngay lập tức. Các bác sĩ sẽ tiến hành làm các xét nghiệm và kiểm tra chuyên sâu, từ đó có những kết luận chính xác tình trạng bạn đang gặp phải.

4. Tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài

Những thay đổi về thói quen đại tiện, chẳng hạn như tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài có thể là dấu hiệu sớm của ung thư đại trực tràng.

Người lớn trên 50 tuổi có những thay đổi liên tục về thói quen đại tiện có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn, khiến triệu chứng này trở thành một dấu hiệu quan trọng để đánh giá sớm.

Mặc dù thay đổi chế độ ăn uống, nhiễm trùng và hội chứng ruột kích thích là những nguyên nhân phổ biến hơn, nhưng nếu các triệu chứng này vẫn tiếp diễn, bạn nên đến gặp bác sĩ để được tiến hành xét nghiệm chẩn đoán kịp thời như nội soi đại tràng.

Người trẻ tuổi đang phải đối mặt với nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng ngày càng cao

Một báo cáo quan trọng được công bố trên tạp chí The Lancet Oncology cho thấy, tỷ lệ ung thư đại trực tràng khởi phát sớm đang gia tăng ở 27/50 quốc gia, trong độ tuổi từ 25 đến 49.

Các yếu tố lối sống cũng có liên quan mật thiết. Việc sử dụng kháng sinh sớm, chế độ ăn siêu chế biến và béo phì đang nổi lên như những yếu tố nguy cơ quan trọng. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng, việc thay đổi chế độ ăn uống, giảm hoạt động thể chất và gia tăng các rối loạn chuyển hóa có thể đẩy nhanh xu hướng này hơn nữa nếu không được giải quyết sớm.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, việc sàng lọc sớm và thay đổi lối sống có thể giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng này. Việc cập nhật thông tin, chú ý đến những thay đổi nhỏ và tìm kiếm chăm sóc y tế kịp thời có thể tạo nên sự khác biệt trong việc phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư đại trực tràng.