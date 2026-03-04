4 loại thực phẩm có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư tại Hoa Kỳ, nhưng lối sống có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh. Nghiên cứu cho thấy ăn các loại thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ, sản phẩm từ sữa và cá có thể giúp bảo vệ ngăn ngừa ung thư đại trực tràng.

Tiêu thụ các thực phẩm chống viêm có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

1. Ngũ cốc nguyên hạt

Chế độ ăn giàu chất xơ có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Chất xơ có tác dụng chống viêm và hỗ trợ hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Điều này cải thiện quá trình tiêu hóa và giảm nguy cơ tổn thương có thể dẫn đến polyp và ung thư.

Ngũ cốc nguyên hạt là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời. Ăn ít nhất 90 gram (g) ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng từ 12% đến 17%.

Một số ví dụ về ngũ cốc nguyên hạt nên bổ sung vào chế độ ăn uống như:

- Yến mạch

- Bánh mì và mì ống làm từ lúa mì nguyên cám

- Gạo lứt, gạo đen

- Hạt diêm mạch, lúa mạch, kê, ngô

- Các loại thực phẩm giàu chất xơ khác bao gồm đậu, đậu lăng, rau, trái cây, các loại hạt và quả hạch.

2. Trái cây và rau quả

Giống như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau quả rất giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chúng cũng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt, các hợp chất thực vật ngăn ngừa tổn thương tế bào và giảm viêm. Một nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu trái cây và rau quả làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Các chuyên gia khuyên nên ăn các loại trái cây và rau quả sau đây để giảm nguy cơ mắc ung thư: Rau lá xanh, bông cải xanh, bắp cải, cải Brussels, hành tây, tỏi, cà chua, quả mọng…

3. Sản phẩm từ sữa

Việc bổ sung các thực phẩm giàu canxi chẳng hạn như các sản phẩm từ sữa, vào chế độ ăn uống có thể giúp bảo vệ chống lại một số loại ung thư, bao gồm cả ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều sản phẩm từ sữa có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ nhiều sản phẩm từ sữa có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng giảm từ 8% đến 13%. Các sản phẩm từ sữa tốt cho sức khỏe bao gồm sữa ít béo, sữa chua nguyên chất và phô mai ít béo. Chế độ ăn nhiều sản phẩm từ sữa cũng có thể làm giảm nguy cơ tử vong ở những người mắc ung thư đại trực tràng.

Việc ăn các sản phẩm từ sữa được bổ sung vitamin D cũng có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư đại trực tràng. Hệ thống miễn dịch cần một lượng vitamin D đầy đủ để hoạt động. Các nghiên cứu cho thấy canxi và vitamin D có thể phối hợp với nhau để bảo vệ ruột khỏi tổn thương, từ đó có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư.

4. Ăn cá giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng

Bổ sung cá vào chế độ ăn có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư. Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn pescatarian (chỉ ăn cá và hải sản) có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn 33%. Chế độ ăn pescatarian bao gồm cá, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ, các loại đậu và sản phẩm từ sữa.

Các loại thực phẩm nên tránh

Nên tránh những thực phẩm chế biến sẵn, thịt đỏ, rượu bia... để giảm nguy cơ ung thu đại trực tràng.

Các loại thực phẩm gây viêm đường ruột có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Nghiên cứu cho thấy ăn thực phẩm chế biến sẵn có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư.

Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì những loại thực phẩm này chiếm hơn 50% khẩu phần ăn trung bình của người trưởng thành ở Hoa Kỳ.

Để giảm nguy cơ mắc ung thư, hãy cân nhắc tránh hoặc hạn chế các loại thực phẩm sau:

- Thịt đỏ

- Đồ ăn nhẹ đóng gói

- Bữa ăn đông lạnh

- Thịt chế biến sẵn

- Ngũ cốc ngọt

- Sữa chua có hương vị

- Bơ thực vật

- Nước ngọt

- Rượu

Thay đổi lối sống để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Ngoài việc ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, các yếu tố lối sống khác cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư. Hãy cân nhắc thực hiện những thay đổi lối sống sau:

Tránh hoặc bỏ hút thuốc: Người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn 50% so với người không hút thuốc. Nguy cơ này sẽ giảm khi bạn bỏ thuốc.

Duy trì cân nặng hợp lý: Những người có cân nặng được coi là thừa cân hoặc béo phì có nguy cơ mắc ung thư cao hơn 30% so với những người có cân nặng hợp lý.

Tập thể dục thường xuyên: Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày có thể giúp bảo vệ bạn khỏi ung thư. Những người thường xuyên vận động thể chất có thể giảm 20% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Bắt đầu một chương trình tập thể dục sau khi được chẩn đoán ung thư có thể cải thiện tiên lượng bệnh.

Hãy đi tầm soát: Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khuyến cáo hầu hết người lớn nên bắt đầu tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ từ tuổi 45 (hoặc sớm hơn nếu có tiền sử gia đình). Mặc dù tầm soát không thể ngăn ngừa ung thư nhưng nó có thể dẫn đến chẩn đoán sớm và tiên lượng tốt hơn.