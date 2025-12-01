4 sai lầm bữa sáng làm giảm năng lượng

Bữa sáng thường được coi là bữa ăn quan trọng nhất vì kích hoạt chuyển hóa của cơ thể và giúp bạn luôn có đủ năng lượng suốt cả ngày. Một bữa sáng đúng cách giúp bạn kết thúc ngày trọn vẹn hơn, đồng thời giảm nguy cơ mắc tiểu đường, bệnh tim mạch, tăng huyết áp và nhiều vấn đề sức khỏe. Ăn sáng khoa học còn cải thiện khả năng tập trung và ghi nhớ.

Dưới đây là 4 sai lầm khi ăn sáng nhiều người mắc phải.

Tắm ngay sau khi ăn sáng

Tắm ngay sau ăn sáng có thể cản trở quá trình tiêu hóa bằng cách chuyển hướng dòng máu từ dạ dày đến da. Sau khi ăn, máu được dồn về các cơ quan tiêu hóa để phân hủy thức ăn. Tuy nhiên, tắm nước nóng vào thời điểm này sẽ khiến máu được chuyển đến da để làm mát cơ thể, trong khi tắm nước lạnh lại làm hạn chế lưu lượng máu. Cả hai đều có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và có khả năng gây khó chịu, vì vậy tốt nhất nên đợi ít nhất 30 đến 60 phút sau khi ăn mới tắm.

Ảnh: Deposit Photos

Ăn sáng muộn

Bữa sáng nên được dùng trong vòng hai giờ sau khi thức dậy, tốt nhất là trước 9h. Sau một đêm nhịn ăn, cơ thể cần nước và năng lượng. Ăn sáng sớm giúp giảm áp lực lên cơ thể, trong khi ăn sáng muộn khiến cơ thể phải hoạt động vất vả hơn để duy trì năng lượng: đường huyết ở mức thấp kéo dài buộc cơ thể phải tăng tiết hormone cortisol và huy động glycogen dự trữ để "chống đỡ", từ đó tạo thêm gánh nặng chuyển hóa.

Bỏ bữa hoàn toàn

Nhiều người không cảm thấy đói vào buổi sáng nên thường bỏ qua bữa ăn này. Tuy nhiên, việc không ăn sáng có thể làm giảm đường huyết, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và mức năng lượng trong ngày.

Các nghiên cứu cho thấy thói quen bỏ bữa sáng làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và béo phì. Nhiều khảo sát cũng chỉ ra rằng những người không ăn sáng thường có chỉ số BMI cao hơn so với nhóm ăn sáng đúng giờ.

Bỏ bữa sáng còn khiến quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra chậm lại, làm giảm khả năng đốt cháy năng lượng trong suốt cả ngày.

Ăn quá ít

Nhiều người ăn quá ít vào buổi sáng vì vội đi làm. Điều này khiến cơ thể thiếu hụt dưỡng chất cần thiết cho cả ngày, dẫn đến mệt mỏi và giảm năng lượng.

Bữa sáng nên có đầy đủ carbohydrate, protein và các vi chất để cung cấp năng lượng nhanh, duy trì cảm giác no và hỗ trợ hoạt động trí óc. Carbohydrate giúp não hoạt động hiệu quả, protein giúp ổn định đường huyết và giảm cảm giác đói nhanh, trong khi các vi chất như vitamin và khoáng chất hỗ trợ miễn dịch, tiêu hóa và chức năng chuyển hóa.

Một bữa sáng đủ chất không chỉ cải thiện hiệu suất làm việc buổi sáng mà còn giúp duy trì mức năng lượng ổn định trong ngày, hạn chế thèm đồ ngọt hoặc ăn quá mức vào các bữa sau.