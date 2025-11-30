Huấn luyện viên tử vong vì cố tăng rồi giảm 25 kg

Dmitry Nuyanzin, 30 tuổi, ở thành phố Orenburg, Nga, dành nhiều tuần tiêu thụ đồ ăn nhanh trong "thử thách marathon" mà anh hy vọng truyền cảm hứng giảm cân cho học viên. Theo People, mỗi ngày chàng trai nạp hơn 10.000 calo để tăng ít nhất 25 kg, sau đó dự định giảm hết số cân đó để chứng minh hiệu quả "lột xác" mà chương trình giảm cân của mình mang lại.

Hôm 27/11, truyền thông Nga đưa tin Nuyanzin qua đời do ngưng tim khi đang ngủ. Một ngày trước khi qua đời, Nuyanzin đã dừng tập luyện, nói với bạn bè rằng anh cảm thấy không khỏe và cần đi khám.

Trong bài đăng cuối cùng trên Instagram trước đó một tuần, Nuyanzin đang ăn một gói bim bim Lays, tiết lộ đã chạm mốc 105 kg, tức đã tăng 13 kg trong một tháng. Anh từng mô tả: "Bữa sáng của tôi là một đĩa bánh ngọt và nửa chiếc bánh kem. Bữa trưa thường khoảng 800 gram bánh bao với mayonnaise. Ban ngày tôi có thể ăn thêm khoai tây chiên, và bữa tối là một chiếc burger cùng hai pizza nhỏ, ăn ở quán hoặc đặt giao hàng".

Bữa sáng bánh ngọt, bữa tối đồ ăn nhanh của Nuyanzin. Ảnh: East2West News

Tốt nghiệp Trường Dự bị Olympic Orenburg và Đại học Thể dục Thể hình Quốc gia St Petersburg, Nuyanzin đã có 10 năm làm huấn luyện viên cá nhân cho nhiều vận động viên và khách hàng cao cấp.

Nhiều người sốc và gửi lời chia buồn tới gia đình Nuyanzin sau khi biết tin, cho rằng câu chuyện này là bài học cảnh tỉnh cho những ai định thử sức với các thử thách tương tự.

"Tốt hơn hết là đừng chứng minh những lý thuyết như vậy trong thực tế. Hãy yên nghỉ nhé", một người bình luận, trong khi một người khác nói thêm: "Đúng vậy. Nếu bạn không quen với khoai tây chiên và đồ ăn nhanh, nó thực sự sẽ khiến bạn phát ốm". Một người khác nói: "Nếu cần một câu chuyện cảnh báo thì đây chính là ví dụ rõ ràng nhất".

Thân hình cơ bắp của Nuyanzin trước khi anh bắt đầu thử thách tăng 25 kg để giảm cân. Ảnh: East2West News

Theo báo cáo của Đại học Brown, thừa cân có thể gây áp lực lớn lên tim. Khi cơ thể càng nặng, tim phải làm việc vất vả hơn để bơm và tuần hoàn máu. Khối lượng cơ thể tăng cũng đồng nghĩa tim phải vượt qua nhiều lực cản hơn mỗi khi co bóp.