Khỏi gan nhiễm mỡ nhờ 2 món bình dân trong bữa sáng

Bác sĩ Tiền Chính Hồng, chuyên gia gan ở Trung Quốc, mới đây chia sẻ về một ca gan nhiễm mỡ nhẹ đã khỏi bệnh nhờ thay đổi thói quen sinh hoạt. Khi biết gan bất ổn, phải theo dõi định kỳ, người phụ nữ 30 tuổi quyết tâm thay đổi chế độ ăn uống.

Trong lần tái khám gần đây, cô đã giảm tới 5kg sau 3 tháng. Bác sĩ ghi nhận tình trạng gan của cô trở lại bình thường.

Theo China Times, người phụ nữ chia sẻ mình không tập thể dục nhưng thay đổi chế độ ăn, đặc biệt là bữa sáng. Cô bỏ món quen thuộc là bánh mì, thay thế bằng 1-2 củ khoai và 1 quả chuối. Thỉnh thoảng, cô dùng thêm 2 quả trứng luộc hoặc uống một ly cà phê. Buổi tối, cô cố gắng hạn chế ăn tinh bột.

Người phụ nữ giảm cân nhờ ăn khoai và chuối vào buổi sáng. Ảnh minh họa: Ban Mai

Điểm đặc biệt là khoai lang được hấp chín từ hôm trước rồi để trong tủ lạnh và dùng vào sáng hôm sau. Theo bác sĩ Tiền, khi được làm lạnh, tinh bột trong khoai lang chuyển thành "tinh bột kháng" - loại khó tiêu hóa và hấp thụ, giúp kiểm soát đường huyết và hỗ trợ giảm cân.

Ngoài ra, cô chọn chuối không quá chín vì chứa nhiều tinh bột kháng hơn. Khi chuối chín quá mức, tinh bột kháng sẽ chuyển thành đường đơn như glucose và fructose, dễ làm tăng đường huyết, không tốt cho người muốn giảm cân.

Trứng luộc cũng là thành phần thường có trong bữa sáng của người phụ nữ này. Đó là món ăn không dầu mỡ, không gia vị, chứa nhiều chất dinh dưỡng.

Theo Science Direct, khoảng 30% dân số toàn cầu bị gan nhiễm mỡ. Tình trạng bệnh có thể kiểm soát và chữa khỏi khi phát hiện sớm; nếu để kéo dài, có thể chuyển thành xơ gan, ung thư gan.

Triệu chứng của gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ thường diễn tiến âm thầm và không gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc siêu âm bụng. Bởi vậy, nhóm có yếu tố nguy cơ như béo phì, tiểu đường, mỡ máu cao, ít vận động hoặc thường xuyên uống rượu nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm.

Khi bệnh tiến triển hoặc gan bắt đầu viêm, một số triệu chứng xuất hiện:

- Mệt mỏi kéo dài: Người bệnh thường cảm thấy uể oải, thiếu năng lượng dù nghỉ ngơi đầy đủ.

- Cảm giác khó chịu ở vùng bụng trên bên phải: Một số người có thể thấy tức nhẹ hoặc đau âm ỉ do gan to ra, chèn ép các cơ quan xung quanh.

- Ăn uống kém, đầy bụng: Khi chức năng gan suy giảm, hệ tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng.

- Buồn nôn nhẹ: Xuất hiện ở một số trường hợp viêm gan.

- Vàng da hoặc vàng mắt: Xuất hiện khi gan bị tổn thương nặng, có thể đã chuyển sang xơ gan.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân: Thường thấy trong trường hợp tổn thương gan không do rượu hoặc gan tổn thương mạn tính.

- Rối loạn giấc ngủ, khó tập trung: Do chức năng lọc độc tố của gan suy giảm, ảnh hưởng đến hệ thần kinh.