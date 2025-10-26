Nam sinh cấp cứu vì thói quen thức khuya, bỏ bữa sáng

Bệnh nhi N.M.Đ (14 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Nhi Thái Bình (Hưng Yên) trong tình trạng đau quặn vùng thượng vị, sốt nhẹ, chướng bụng, mệt mỏi và chán ăn. Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp chẩn đoán em bị thủng tạng rỗng nghi do thủng dạ dày, phải điều trị khẩn cấp.

Theo người nhà, thời gian gần đây, Đ. thường xuyên ăn đồ chua, cay, uống nước ngọt có ga, bỏ bữa sáng, thức khuya học bài và chịu áp lực học tập nặng nề. Những thói quen này khiến hệ tiêu hóa của em bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến viêm dạ dày cấp tính.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Mai Phương, phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Nhi Thái Bình, cho biết – trẻ nhập viện với cơn đau bụng đột ngột, dữ dội, kèm buồn nôn.

Nguyên nhân bắt nguồn từ viêm dạ dày không được phát hiện và điều trị sớm. Nếu trẻ được khám kịp thời khi có dấu hiệu đau bụng, chán ăn, ợ hơi hay buồn nôn, tình trạng đã không nghiêm trọng đến vậy. Đây là lời cảnh báo cho phụ huynh và học sinh: không được xem nhẹ các triệu chứng đau dạ dày ở trẻ.

Bỏ bữa sáng, chế độ ăn không khoa học là nguyên nhân gây đau dạ dày. Ảnh minh họa

Gần đây, Bệnh viện Nhi Thái Bình ghi nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện vì đau bụng dữ dội, chẩn đoán thủng tạng rỗng nghi do thủng dạ dày. Bệnh lý dạ dày ở trẻ em có xu hướng gia tăng đáng báo động.

Các bác sĩ xác định 3 nguyên nhân chính:

Chế độ ăn thiếu khoa học: Trẻ thường bỏ bữa, ăn không đúng giờ, lạm dụng đồ chua, cay, nước ngọt có ga, thức ăn nhanh. Thói quen dùng điện thoại hoặc máy tính ngay sau ăn khiến dạ dày hoạt động quá tải.

Áp lực tâm lý: Căng thẳng từ học hành, thiếu ngủ, lo lắng kéo dài làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Ở trẻ, niêm mạc dạ dày mỏng và hệ thần kinh thực vật chưa hoàn thiện, nên rất nhạy cảm với stress.

Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori: Loại vi khuẩn này gây viêm loét dạ dày mạn tính, lây qua đường ăn uống, dùng chung bát đĩa, thìa hoặc tiếp xúc gần như hôn trẻ.

Theo bác sĩ Phương, phụ huynh cần cảnh giác khi trẻ có các dấu hiệu đau vùng thượng vị, chướng bụng, buồn nôn, ợ hơi, chán ăn hoặc mệt mỏi kéo dài. Nếu không được điều trị kịp thời, viêm loét dạ dày có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc thủng dạ dày - những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh lý viêm loét dạ dày tá tràng ở trẻ, đặc biệt là lứa tuổi đi học ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, sự phát triển về thể chất, tinh thần của trẻ.

Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo cần đảm bảo trẻ ăn đúng giờ, không nhịn đói hoặc ăn quá no. Đảm bảo chế biến thức ăn cho trẻ phải được nấu chín, không nên ăn quá nhiều đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ, thức ăn chế biến sẵn: mì tôm, bim bim, nước uống có ga. Ăn đủ bữa, đúng bữa, không ăn quá no, sau ăn không nên vận động mạnh, buổi tối nên ăn đồ dễ tiêu. Rửa tay sạch trước khi ăn để ngăn lây nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori.

Trẻ cần được cân bằng học tập và nghỉ ngơi, giảm áp lực, ngủ đủ giấc, tạo môi trường thoải mái để tránh căng thẳng kéo dài.