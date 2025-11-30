Sai lầm khi dùng nước súc miệng khiến răng ố vàng, khô miệng

Một vài sai lầm khi dùng nước súc miệng có thể dẫn đến những vấn đề không tốt trong khoang miệng, bao gồm mất cân bằng vi khuẩn có lợi, từ đó gây ra tình trạng tưa miệng (nhiễm nấm). Nha sĩ người Anh Tarun Nagpal cho biết việc sử dụng nước súc miệng đúng cách và hiểu các rủi ro tiềm ẩn là rất quan trọng. Anh nhấn mạnh nước súc miệng không bao giờ được dùng để thay thế việc chải răng và dùng chỉ nha khoa, mà chỉ nên bổ trợ cho hai bước này. Nagpal cảnh báo 5 sai lầm phổ biến cần tránh khi sử dụng nước súc miệng.

Ảnh: clovedds

Súc miệng ngay sau khi đánh răng

Để tối ưu hóa hiệu quả của nước súc miệng, không nên dùng ngay sau khi chải răng. "Súc miệng ngay sau khi đánh răng có thể làm rửa trôi lượng fluoride đậm đặc trong kem đánh răng. Thay vào đó, hãy dùng nước súc miệng trước khi đánh răng hoặc vào thời điểm khác trong ngày, chẳng hạn sau bữa ăn", nha sĩ Nagpal cho biết.

Ăn hoặc uống ngay sau khi dùng nước súc miệng

Nha sĩ người Anh cho biết: "Với các loại nước súc miệng chứa fluoride, hãy tránh ăn uống trong tối thiểu 30 phút sau khi sử dụng để đạt hiệu quả tối đa", anh nói.

Lạm dụng nước súc miệng

Nhiều người dùng nước súc miệng quá thường xuyên để che giấu hơi thở có mùi, tạo cảm giác "miệng sạch sẽ", hoặc vì nghĩ rằng đây là giải pháp chính cho vệ sinh răng miệng. Tuy nhiên, lạm dụng nước súc miệng, đặc biệt là loại chứa cồn, có thể làm mất cân bằng vi khuẩn có lợi trong khoang miệng.

"Điều này có thể dẫn tới khô miệng, tưa miệng (nhiễm nấm) hoặc các vấn đề khác. Dù chưa có bằng chứng chắc chắn cho thấy nước súc miệng chứa cồn gây ung thư, các loại không cồn vẫn được khuyến nghị để giảm thiểu mọi nguy cơ có thể xảy ra", Nagpal khuyến cáo.

Ưu tiên nước súc miệng làm đẹp hơn nước súc miệng trị liệu

Nước súc miệng được chia thành hai loại: loại làm đẹp (cosmetic) và loại trị liệu (therapeutic) - và theo bác sĩ Nagpal, một loại tốt hơn rõ rệt.

Anh giải thích: "Nước súc miệng mang tính làm đẹp (thẩm mỹ) chỉ che mùi hôi tạm thời, nhưng không xử lý được nguyên nhân gốc rễ. Trong khi đó, nước súc miệng trị liệu chứa các thành phần hoạt tính như fluoride giúp chắc răng, chất kháng khuẩn giúp giảm mảng bám và viêm nướu, hoặc các thành phần hỗ trợ giảm khô miệng".

Không tuân thủ hướng dẫn sử dụng

Một số loại nước súc miệng, đặc biệt những loại chứa chlorhexidine, có thể gây ố răng tạm thời nếu dùng trong thời gian dài, bác sĩ Nagpal cho biết.

"Những vết ố này thường chỉ là bề mặt và có thể được loại bỏ bằng việc làm sạch răng chuyên nghiệp. Nhưng điều quan trọng là phải tuân thủ hướng dẫn sử dụng và tham khảo ý kiến nha sĩ trước khi dùng các sản phẩm như vậy trong thời gian dài".

Chọn nước súc miệng thế nào phù hợp?

Việc chọn nước súc miệng phụ thuộc vào nhu cầu sức khỏe răng miệng của từng người.

Để ngừa sâu răng: Chọn nước súc miệng không cồn, có chứa fluoride giúp củng cố men răng và phòng ngừa sâu răng.

Để chăm sóc nướu: Các loại có tác dụng kháng khuẩn như chứa cetylpyridinium chloride hoặc chlorhexidine digluconate giúp giảm mảng bám và viêm nướu.

Để giảm khô miệng: Dùng nước súc miệng dành riêng cho người bị khô miệng, thường chứa xylitol, giúp làm dịu mà không gây khô thêm.

Bác sĩ Nagpal nhấn mạnh: "Hãy tham khảo nha sĩ để chọn loại nước súc miệng phù hợp nhất với tình trạng răng miệng của bạn".