4 biện pháp tăng kích thước dương vật tự nhiên không dùng thuốc

Việc sở hữu dương vật lớn tượng trưng cho lý tưởng về sự nam tính và là biểu hiện của sự tràn đầy testosterone ở nam giới. Ngoại trừ phương pháp phẫu thuật xâm lấn, có một số kỹ thuật, bài tập và dụng cụ được thiết kế để tạm thời làm tăng kích thước dương vật.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Đức - Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, có nhiều cách hỗ trợ tăng kích thước "cậu nhỏ" không xâm lấn có thể thực hiện tại nhà và khá an toàn như các bài tập, chườm ấm, massage và kéo dương vật, ăn uống lành mạnh, tránh ăn chất béo, giảm cân và bỏ hút thuốc lá.

Tăng kích thước dương vật là một quá trình sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tăng chiều dài dương vật như sử dụng tay hoặc các thiết bị làm tăng kích thước. Các bài tập kéo dài dương vật có thể giúp bạn đạt được điều này một cách tự nhiên.

1. Xoa bóp kéo giãn cơ dương vật

Một biện pháp khắc phục đơn giản tại nhà là xoa bóp dương vật hàng ngày một cách nhẹ nhàng bằng chất bôi trơn.

Giống như hầu hết các bài tập làm tăng kích thước dương vật khác, kéo giãn, đôi khi được gọi là jelqing, tạo ra các vết rách nhỏ trong mô của vùng bị ảnh hưởng, quá trình phục hồi sau đó có thể giúp tăng chiều dài và chu vi của dương vật. Bài tập kéo giãn sẽ giúp phần dây chằng treo của dương vật giãn ra. Đây là cách giúp tăng chiều dài của dương vật khi cương cứng.

Nam giới có thể tự thực hiện bài tập kéo giãn dương vật với trạng thái bán cương cứng nhưng không phải là để thủ dâm. Tuy nhiên cần được hướng dẫn bởi bác sĩ nam khoa để đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng xấu tới chức năng cương dương hoặc có nguy cơ gây gãy dương vật.

Khi được massage thường xuyên, mô cương trong thân của dương vật sẽ giãn nở tốt hơn. Nếu kết hợp massage với tập luyện tần suất hợp lý thì khả năng cương cứng cũng như kích thước "cậu nhỏ" sẽ được cải thiện.

2. Sử dụng máy bơm dương vật

Giống như hầu hết các phương pháp tăng kích thước dương vật tự nhiên, máy bơm dương vật là một thiết bị làm to, được thiết kế để cải thiện lưu thông máu. Kết quả máy bơm dương vật khá khả quan, giúp tăng tạm thời chu vi và kích thước. Để duy trì hiệu quả của thiết bị bơm, cần phải duy trì sự hưng phấn tình dục.

Các phương pháp tăng kích thước dương vật cần có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa để tránh những biến chứng đáng tiếc.

Máy bơm chân không được đặt lên dương vật và sử dụng lực hút để đưa máu vào dương vật, giúp nam giới đạt được sự cương cứng. Đây là thiết bị được các bác sĩ chỉ định cho những trường hợp bị rối loạn cương dương ở mức độ nặng, không đáp ứng khi điều trị bằng thuốc uống.

Mặc dù việc sử dụng các dụng cụ hỗ trợ cương dương này không thể làm tăng kích thước vĩnh viễn, nhưng máy bơm giúp dương vật cương cứng và chắc hơn. Muốn sử dụng máy hút chân không, bệnh nhân buộc phải có chỉ định và được hướng dẫn trực tiếp từ bác sĩ nam khoa.

Theo chuyên gia nam học, phương pháp kéo dài "cậu nhỏ" bằng thiết bị kéo dài chưa chứng minh được hiệu quả rõ rệt, đòi hỏi kiên trì tập trong thời gian dài và tối đa dài thêm 2 cm chứ không cải thiện về chu vi.

3. Bài tập sàn chậu

Bài tập Kegel, còn được gọi là các bài tập tăng cường cơ sàn chậu, giúp thúc đẩy lưu lượng máu đến các khoang của dương vật, dẫn đến sự cương cứng tốt hơn.

Việc rèn luyện các cơ này trở nên mạnh mẽ có thể dẫn đến sự cương cứng lâu hơn, vì sự tăng cường lưu thông máu ở vùng sàn chậu tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng lượng máu đến thể hang, hai khoang chạy dọc theo chiều dài của dương vật và chứa đầy máu khi có kích thích tình dục.

Áp lực tạo ra trong các khoang này dẫn đến sự cương cứng, vì vậy các bài tập Kegel giúp tăng lượng máu đến khu vực này hỗ trợ nỗ lực thúc đẩy sự phát triển tự nhiên của dương vật.

4. Giảm cân

Sự xuất hiện của một chiếc bụng to chảy xệ xuống che khuất dương vật có thể làm lu mờ hoặc che giấu kích thước thực sự của dương vật tạo ấn tượng rằng dương vật nhỏ hơn so với thực tế. Việc giảm lượng mỡ thừa trong cơ thể có thể giúp dương vật trở nên rõ ràng hơn, từ đó cho thấy kích thước thực sự của dương vật.

Bằng cách tham gia vào một chương trình tập thể dục giúp giảm cân, nam giới có thể tận hưởng thêm những lợi ích như cải thiện lưu lượng máu đến vùng xương chậu, điều này có thể dẫn đến sự cương cứng mạnh mẽ hơn và tạo cảm giác dương vật lớn hơn bằng cách tạo ấn tượng về chu vi hoặc chiều dài dương vật tăng lên.