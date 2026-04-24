Cứu 'cậu nhỏ' bị cương cứng 7 ngày liên lục

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, mới đây các bác sĩ của đơn vị đã cấp cứu "cậu nhỏ" của người đàn ông vì cương cứng 7 ngày liên tục.

Trước đó, bệnh nhân nam ngoài 40 tuổi đột ngột xuất hiện tình trạng cương dương bất thường, kéo dài liên tục nhiều ngày. Đến ngày thứ 7, khi cơn đau trở nên dữ dội, bệnh nhân mới nhập viện trong tình trạng đau đớn không chịu nổi.

Ngay khi nhập viện, qua thăm khám, các bác sĩ xác định đây là tình trạng cương dương kéo dài nguy hiểm, có nguy cơ gây hoại tử mô và mất hoàn toàn chức năng sinh lý nếu không xử trí kịp thời.

Trước diễn biến cấp bách, ê kíp khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái do BSCKI. Phạm Bình Dương và BS. Vũ Văn Tuyền đã quyết định can thiệp phẫu thuật khẩn cấp.

Ê kíp bác sĩ tiến hành can thiệp tình trạng cương dương kéo dài nguy hiểm cho bệnh nhân nam ngoài 40 tuổi. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ đã áp dụng phương pháp tạo xoang hang – bọt qua đường bìu dương vật nhằm dẫn lưu máu ứ và giảm áp lực trong thể hang. Quá trình xử trí diễn ra khẩn trương, chính xác, giúp cải thiện rõ rệt tình trạng cương đau và bảo tồn chức năng sinh lý. Sau can thiệp, bệnh nhân giảm đau nhanh, hồi phục ổn định và xuất viện sau 5 ngày.

Các bác sĩ khuyến cáo: Khi xuất hiện tình trạng cương dương kéo dài trên 4h, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay lập tức. Việc chậm trễ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.