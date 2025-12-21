Bác sĩ bật mí 3 sự thật về kích cỡ "cậu nhỏ", phá vỡ lo lắng của nhiều đàn ông

Bác sĩ Phạm Đức Mạnh, khoa Nam học, Bệnh viện Quân đội 108, mọi người thường có những lầm tưởng về kích cỡ "cậu nhỏ". Do đó, nhiều người đàn ông thường phóng đại kích cỡ "cậu nhỏ" và nghĩ rằng "cậu nhỏ" của mình quá nhỏ, mong muốn làm lớn, kéo dài...

Bác sĩ Mạnh chỉ ra, trên thực tế, có 5 sự thật về "cậu nhỏ" mà mọi người cần biết:

1. Kích cỡ "cậu nhỏ" trung bình bình thường của người Việt Nam nhỏ hơn bạn nghĩ

Bác sĩ Mạnh dẫn chứng, một trong những phát hiện quan trọng nhất đến từ nghiên cứu của Nguyễn Thành Như và cộng sự (2008) về kích thước dương vật của nam giới Việt Nam trưởng thành. Các số liệu trung bình được ghi nhận như sau:

Chiều dài khi cương: 11,2 ± 1,7 cm

Chiều dài khi xìu: 6,6 ± 1,4 cm

Con số này không chỉ cung cấp một cơ sở tham khảo thực tế, dựa trên khoa học cho nam giới Việt Nam mà còn có giá trị khi đặt trong bối cảnh quốc tế. Nghiên cứu chỉ ra rằng không có sự khác biệt đáng kể giữa kích thước dương vật của người Việt Nam (11,2 cm) so với người gốc Hoa ở Malaysia (11,6 cm), và nhìn chung, người gốc Á có dương vật nhỏ hơn người gốc Caucasian.

Nhiều người đàn ông thường phóng đại kích cỡ "cậu nhỏ" và nghĩ rằng "cậu nhỏ" của mình quá nhỏ, mong muốn làm lớn, kéo dài... Ảnh minh họa

Điều này cho thấy con số trên hoàn toàn bình thường trong một nhóm chủng tộc lớn, giúp giảm bớt lo lắng không cần thiết.

Nghiên cứu cũng đưa ra định nghĩa y khoa về "dương vật nhỏ" ở người Việt Nam: đó là khi chiều dài khi cương < 7,8 cm và khi xìu < 3,8 cm. Con số này không phải là một ngưỡng tùy tiện. Trong y học, một chỉ số chỉ được coi là bất thường khi nó nằm rất xa so với khoảng giá trị phổ biến nhất của quần thể (cụ thể là nhỏ hơn mức trung bình trừ đi hai lần độ lệch chuẩn).

Điều này có nghĩa là chỉ một tỷ lệ rất nhỏ nam giới thực sự thuộc nhóm "dương vật nhỏ" theo định nghĩa y khoa.

2. Đo lường "cậu nhỏ" ở nhà không mang lại kết quả chính xác

Theo bác sĩ Mạnh, việc tự đo kích thước tại nhà có thể không mang lại kết quả chính xác. Theo tài liệu y khoa, để đo được chiều dài dương vật khi cương một cách chuẩn xác là một thủ thuật y tế phức tạp.

Để có kết quả tin cậy, các nhà nghiên cứu phải dùng thuốc tiêm vào thể hang để gây cương cứng. Thủ thuật này bắt buộc phải được thực hiện tại bệnh viện vì có nguy cơ gây ra biến chứng cương đau kéo dài, cần được can thiệp y tế ngay lập tức.

"Điều này cho thấy sự phức tạp của các nghiên cứu khoa học, đồng thời cũng là lời nhắc nhở rằng những con số tự đo có thể không phản ánh đúng thực tế", bác sĩ Mạnh khẳng định.

3. Các phương pháp tăng kích thước "cậu nhỏ" hầu hết đều không hiệu quả hoặc cực kỳ nguy hiểm

Bác sĩ Mạnh cũng cho biết, trước những "ảo tưởng" về kích cỡ "cậu nhỏ" và cho rằng "cậu nhỏ" của mình quá nhỏ, nhiều người đàn ông đã tìm đến các giải pháp với hy vọng cải thiện kích thước.

Tuy nhiên, y văn lại đưa ra một bức tranh đầy cảnh báo. Nhiều biện pháp phổ biến thực chất không mang lại kết quả, thậm chí còn gây hại nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Mạnh, hiện có một số biện pháp tăng kích cỡ cậu nhỏ rất nguy hiểm như:

Tiêm mỡ tự thân: Phương pháp này thường dẫn đến kết quả thảm họa như dương vật bị méo mó, mỡ vón cục, mất thẩm mỹ và cuối cùng phải phẫu thuật để lấy bỏ.

Bơm silicone lỏng: Gây biến dạng nặng nề cho dương vật (tình trạng paraffinoma), rất khó khắc phục.

Sử dụng testosterone: Nghiên cứu cho thấy việc dùng testosterone không những không có lợi mà còn có thể gây hại.

Phẫu thuật cắt dây treo dương vật: Mặc dù có thể giúp dương vật dài thêm 2-3 cm, y văn ghi nhận đây là phương pháp có kết quả còn hạn chế và là một can thiệp ngoại khoa xâm lấn, cần được cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng.

"Trong mọi trường hợp, liệu pháp tâm lý vẫn giữ vai trò quan trọng nhất trong việc giúp nam giới vượt qua nỗi lo lắng về kích thước dương vật", bác sĩ Mạnh cho biết.

"Sự lo lắng về kích thước dương vật là có thật và phổ biến. Tuy nhiên, việc trang bị kiến thức khoa học chính xác là chìa khóa để có một góc nhìn thực tế và lành mạnh hơn. Thay vì chạy theo những tiêu chuẩn phi thực tế, việc hiểu rõ các con số trung bình có thể mang lại sự an tâm và củng cố lòng tự trọng.

Chiều dài dương vật ở nam giới Việt Nam trưởng thành khi xìu là 6,6 cm và khi cương là 11,2cm. Con số này có thể giúp làm cơ sở để tư vấn cho những bệnh nhân đến khám vì nghĩ dương vật họ nhỏ, trong khi thật sự họ có dương vật có kích thước bình thường.

Sự tự tin đích thực không được đo bằng centimet, mà bằng sự thấu hiểu và trân trọng chính cơ thể mình", bác sĩ Mạnh chia sẻ.