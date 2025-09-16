Phát hiện sớm ung thư dương vật: Những dấu hiệu không thể bỏ qua

1. Ung thư dương vật có thể được phát hiện sớm

Ung thư dương vật là căn bệnh phát triển từ mô tế bào của dương vật, có thể lan rộng và tấn công những bộ phận khác trong cơ thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Mỗi loại mô trong dương vật chứa nhiều loại tế bào khác nhau. Các loại ung thư dương vật khác nhau có thể bắt nguồn từ những tế bào này. Hầu hết các loại ung thư dương vật đều bắt đầu từ các tế bào da của dương vật.

Dấu hiệu ung thư dương vật thường là sự thay đổi ở da dương vật.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, hầu hết các loại ung thư dương vật đều bắt đầu từ da, vì vậy nhiều trường hợp ung thư dương vật có thể được phát hiện sớm khi chúng còn nhỏ và trước khi di căn sang các bộ phận khác của cơ thể.

Ung thư bắt đầu dưới bao quy đầu có thể không được phát hiện sớm, đặc biệt nếu nam giới bị hẹp bao quy đầu. Một số loại ung thư dương vật gây ra các triệu chứng nhưng cũng có thể do một bệnh lý khác gây ra.

Do đó, khi nam giới nhìn thấy hoặc cảm thấy điều gì đó bất thường, nên đi khám bác sĩ nếu thấy dương vật bị đỏ, nổi mụn hoặc có bất kỳ thay đổi nào khác ngay cả khi không đau. Những biểu hiện như mụn cóc, mụn nước, vết loét, mảng trắng hoặc các vùng bất thường khác cần được bác sĩ kiểm tra vì chúng có thể do nhiễm trùng hoặc một số tình trạng khác cần được điều trị.

Nếu phát hiện sớm ung thư thường có thể được cắt bỏ mà không gây tổn thương hoặc tổn thương rất ít cho dương vật. Tuy nhiên, nếu phát hiện muộn có thể cần phải cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ dương vật để điều trị. Ung thư giai đoạn tiến triển nặng hơn cũng có nhiều khả năng cần các phương pháp điều trị xâm lấn khác, thậm chí có thể đe dọa tính mạng.

2. Những thay đổi trên da dương vật cảnh báo ung thư

Dấu hiệu đầu tiên của ung thư dương vật thường là sự thay đổi ở da dương vật. Thường gặp nhất là ở đầu dương vật hoặc bao quy đầu (ở nam giới chưa cắt bao quy đầu) nhưng cũng có thể ở thân dương vật. Một số dấu hiệu thay đổi này có thể bao gồm:

- Thay đổi màu da

- Một vùng da trở nên dày hơn

- Một cục u

- Một vết loét có thể chảy máu

- Một vết phát ban màu đỏ, mịn như nhung dưới bao quy đầu

- Những cục u nhỏ, đóng vảy

- Các khối u phẳng, màu nâu xanh

- Tiết dịch có mùi hôi hoặc chảy máu dưới bao quy đầu…

Nam giới nên đi khám bác sĩ ngay nếu phát hiện bất kỳ bất thường nào ở dương vật.

Nam giới nên đi khám bác sĩ ngay nếu phát hiện bất kỳ khối u mới hoặc bất thường nào khác trên dương vật, ngay cả khi không đau. Bất kỳ thay đổi nào không thuyên giảm sau khoảng 4 tuần hoặc trở nên nghiêm trọng hơn cần được bác sĩ kiểm tra.

Tóm lại, phát hiện sớm ung thư dương vật rất quan trọng, quyết định kết quả điều trị, cải thiện chất lượng sống, đặc biệt là giảm gánh nặng tâm lý cho người bệnh. Việc cắt bỏ toàn bộ hoặc một phần dương vật có thể ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh bản thân và khả năng tình dục. Những thay đổi về hình dáng của dương vật gây giảm hứng thú và mặc cảm, tự ti cho nam giới. Các phương pháp điều trị trong giai đoạn sớm ít ảnh hưởng đến quan hệ tình dục khi người bệnh bình phục hoàn toàn.