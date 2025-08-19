15 thói quen tệ hại là "sát thủ" sức khỏe tim mạch

1. Đặt đồ ăn mang về

Gọi đồ ăn mang về là sở thích của nhiều người vì bạn không phải mất công nấu nướng và có nhiều thời gian để thư giãn. Tuy nhiên, những món ăn này thường chứa hàm nượng natri và calo rất cao. Chúng cũng ít các chất dinh dưỡng quan trọng như chất béo lành mạnh, chất xơ và chất chống oxy hóa.

2. Ăn quá nhiều protein

Protein là thành phần chính của bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh nào. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Klodas, các nguồn protein cô đặc có nguồn gốc động vật (thịt, sữa) thường chứa nhiều chất béo bão hòa, gây hại cho việc kiểm soát cholesterol và sức khỏe tim mạch nói chung.

Trên thực tế, theo một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Y tế Công cộng Harvard, việc tiêu thụ một lượng lớn bốn loại axit béo bão hòa chính - có trong thịt đỏ - có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

3. Ngồi quá lâu trước màn hình

Thời gian bạn dành để thư giãn hoặc làm việc cả ngày dài trước màn hình làm tăng thêm tình trạng lười vận động, một yếu tố nguy cơ lớn khác gây ra bệnh tim.

Người trưởng thành nên dành 150 phút hoạt động thể chất ở cường độ vừa phải, và 2 ngày tập luyện tăng cường cơ bắp mỗi tuần. Thói quen vận động đều đặn giúp bạn giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về tim.

4. Không dùng chỉ nha khoa để làm sạch răng

Tiến sĩ Klodas nhấn mạnh: "Sức khỏe răng miệng luôn có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe tim mạch". Những người vệ sinh răng miệng kém có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch cao hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Nha chu cho thấy, việc sử dụng chỉ nha khoa có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các biến cố tim mạch mới ở những người mắc bệnh tim mạch vành. Vì vậy, hãy bắt đầu dùng chỉ nha khoa và duy trì thói quen này.

5. Uống nước ép thay vì ăn trái cây

Nước ép trái cây không chỉ là thứ mà các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo không nên dùng nếu bạn muốn kiểm soát cân nặng, nó còn có thể gây hại cho sức khỏe tim mạch. Tiến sĩ Klodas giải thích: "Vì không có cùi và thành phần xơ, nước ép trái cây chủ yếu cung cấp đường cô đặc". Thực phẩm cung cấp đường ở dạng cô đặc sẽ khiến bạn tăng cân và làm tăng mức cholesterol.

6. Nạp caffeine vào cơ thể suốt cả ngày

Việc nạp quá nhiều caffeine trong ngày có thể gây phản tác dụng đối với sức khỏe tim mạch. Quá nhiều caffeine có thể góp phần làm tăng huyết áp và thậm chí gây rối loạn nhịp tim ở những người dễ bị ảnh hưởng.

7. Ăn mặn

Nồng độ natri dư thừa trong chế độ ăn là điều rất phổ biến. Nó cũng là một yếu tố chính gây tăng huyết áp. Vì vậy, hãy từ bỏ ngay thói quen nêm thêm muối và các loại gia vị trước khi nếm thử thức ăn.

8. Trì hoãn mọi việc đến ngày mai

Việc ưu tiên sức khỏe tim mạch không phải là điều bạn nên trì hoãn đến ngày mai. Tiến sĩ Klodas nhấn mạnh. "Mỗi ngày trôi qua mà chúng ta không ưu tiên sức khỏe tim mạch là một ngày góp phần gây ra bệnh tim”. Vì vậy, tạo thói quen tốt, từ bỏ thói quen xấu ngay hôm nay là cách để mỗi người bảo vệ trái tim.

9. Ăn vặt

Đã đến lúc bạn cần xem xét lại các món ăn vặt yêu thích của mình và đảm bảo rằng chúng có phải là những lựa chọn lành mạnh nhất khi cơn đói ập đến hay không.

Tiến sĩ Klodas giải thích: "Trừ khi đồ ăn vặt của bạn là trái cây và rau củ tươi, việc ăn vặt có thể gây hại cho sức khỏe. Ăn thêm 100 calo mỗi ngày tương đương với việc tăng 4,5 kg trong một năm. Ăn thêm 250 miligam natri mỗi ngày tương đương với một cốc muối trong 1 năm”.

10. Uống rượu

Tiến sĩ Klodas cho biết: Uống ít hơn là một ý tưởng hay. Không uống rượu có lẽ là tốt nhất.

Nếu bạn thích nhâm nhy một ly cocktail hoặc rượu vang yêu thích, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến cáo nên uống rượu ở mức vừa phải. AHA khuyến nghị, nam giới chỉ nên uống từ 1 đến 2 ly và nữ giới chỉ nên uống 1 ly mỗi ngày.

11. Hút thuốc

Hút thuốc là một trong những thói quen liên quan chặt chẽ nhất đến sự phát triển của bệnh tim. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ báo cáo rằng, tuổi thọ của những người hút thuốc lá thấp hơn ít nhất 10 năm so với những người không hút thuốc. Hơn nữa, nếu bạn bỏ thuốc lá trước 40 tuổi, bạn có thể giảm nguy cơ tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc lá khoảng 90%.

12. Không ăn rau

Rau củ có thể không phải là món ăn ưa thích của tất cả mọi người, nhưng việc bổ sung chúng vào chế độ ăn uống sẽ mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Rau củ chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe tim mạch. Chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp duy trì sức khỏe và độ đàn hồi cho động mạch. Vì vậy, hãy tích cực bổ sung một số loại rau củ tốt nhất cho tim mạch, chẳng hạn như rau bina, cà chua, măng tây và cải Brussels vào danh sách mua sắm mỗi ngày.

13. Uống soda

Nước ngọt chứa hàm lượng đường bổ sung, có thể dẫn đến tăng cân và béo phì. Tiến sĩ Klodas cho biết: Chất tạo ngọt không dinh dưỡng gây rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột, dẫn đến tình trạng nhạy cảm với insulin và rối loạn tín hiệu no. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy, nước ngọt có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đột quỵ và bệnh tim mạch vành.

14. Bỏ qua thói quen ngủ ngáy

Nếu thường xuyên ngủ ngáy, đã đến lúc bạn nên đi khám bác sĩ chuyên khoa và tìm hiểu sâu hơn về thói quen này. Ngáy có thể là dấu hiệu của chứng ngưng thở khi ngủ, một tình trạng làm tăng nguy cơ huyết áp cao, tăng áp phổi và các biến cố tim mạch.

15. Tin rằng tiền sử bệnh tim của gia đình nhất định ảnh hưởng đến bạn

Tiền sử bệnh tim của gia đình không nhất thiết là tương lai của bạn. Tuân thủ đúng các thói quen lành mạnh thường xuyên, bạn có thể tránh được các nguy cơ do di truyền mang lại.

Tiến sĩ Klodas giải thích: "Di truyền chiếm khoảng 20% nguy cơ mắc bệnh tim. Tất cả chúng ta đều có quyền quyết định rất lớn đến sức khỏe của chính mình."