Chuyên gia cảnh báo sống quá sạch khiến hệ miễn dịch 'lười biếng'

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều gia đình giữ nhà cửa, vật dụng và thậm chí cả cơ thể ở trạng thái gần như vô trùng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc sống quá sạch có thể khiến hệ miễn dịch suy yếu, làm tăng nguy cơ dị ứng và khiến cơ thể kém thích ứng hơn với môi trường tự nhiên.

Sống sạch quá mức có thể khiến hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả, dễ mắc các bệnh dị ứng, nhiễm trùng.

Tiến sĩ Chaitanya Challa, chuyên gia tư vấn nội khoa cấp cao tại Bệnh viện CARE, Banjara Hills (Ấn Độ), cho biết hệ miễn dịch cần được "huấn luyện" thông qua tiếp xúc với một lượng nhất định vi khuẩn và vi sinh vật trong môi trường. Khi con người hạn chế sự tiếp xúc này, hệ miễn dịch dễ phản ứng thái quá trước những thứ vốn vô hại như phấn hoa, bụi hay lông động vật. Đây là một trong những lý do khiến tỷ lệ dị ứng tăng cao tại những cộng đồng có mức vệ sinh cực kỳ nghiêm ngặt.

Theo Tiến sĩ Challa, trẻ em thường xuyên chơi ngoài trời, tiếp xúc với đất, cây cỏ hoặc vật nuôi có nguy cơ dị ứng thấp hơn so với trẻ sống trong môi trường bị khử trùng quá mức. Cơ thể cần sự đa dạng của vi sinh vật để phát triển phản ứng miễn dịch cân bằng. Ngược lại, trẻ lớn lên trong môi trường quá sạch thường dễ mẫn cảm hơn với các tác nhân gây dị ứng.

Hoạt động ngoài trời tốt cho sức khỏe của trẻ em.

Người lớn cũng không ngoại lệ. Việc sống trong không gian kín, ít tương tác với thiên nhiên và thường xuyên sử dụng chất khử khuẩn có thể làm giảm sự đa dạng của hệ vi sinh vật trên cơ thể, khiến hệ miễn dịch trở nên nhạy cảm hơn. Khi không được tiếp xúc đủ với các yếu tố tự nhiên, cơ thể kém thích ứng và dễ phản ứng quá mức trước các kích thích nhỏ.

Các chuyên gia cho rằng lối sống hiện đại cũng góp phần làm suy yếu sức đề kháng. Thói quen ăn uống thiếu cân đối, ngồi nhiều, ít vận động, căng thẳng kéo dài hay ngủ không đủ giấc đều có thể khiến hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả. Khi cơ thể mất cân bằng trong thời gian dài, phản ứng miễn dịch càng dễ trở nên nhạy hơn trước các tác nhân môi trường.

Điều này không đồng nghĩa rằng con người nên bỏ qua vệ sinh cá nhân. Giữ sạch ở mức hợp lý vẫn rất quan trọng để phòng bệnh. Tuy nhiên, việc lạm dụng chất khử khuẩn hoặc cố duy trì môi trường quá "hoàn hảo" lại phản tác dụng. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên vệ sinh kỹ những khu vực cần thiết như bếp, nhà vệ sinh; rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; hạn chế dùng chất sát khuẩn quá thường xuyên.

Bên cạnh đó, tăng tiếp xúc với môi trường tự nhiên cũng giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn. Những hoạt động đơn giản như đi bộ ngoài trời, làm vườn, vui chơi với vật nuôi hay thỉnh thoảng để trẻ chơi đất cát không những an toàn mà còn có lợi cho sức khỏe lâu dài. Chế độ ăn giàu chất xơ, rau quả, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm lên men cũng góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi, tăng cường sức đề kháng.

Giấc ngủ đủ, vận động đều đặn và giảm căng thẳng là những yếu tố không thể thiếu để giữ hệ miễn dịch ổn định. Nếu thường xuyên gặp các dấu hiệu như hắt hơi kéo dài, nghẹt mũi, ngứa mắt hoặc phát ban không rõ lý do, người dân nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị phù hợp.

Trong bối cảnh nhiều gia đình ngày càng chú trọng việc sống sạch, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn, mà là tìm sự cân bằng. Cơ thể cần sạch sẽ, nhưng cũng cần được "làm quen" với thế giới tự nhiên, nơi mà hệ miễn dịch được rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.