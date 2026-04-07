Xe hybrid giữ giá “đáng nể”, Toyota chiếm trọn top đầu

Theo kết quả khảo sát và phân tích của iSeeCars, Toyota RAV4 hybrid, Sienna, Corolla hybrid và Prius là những mẫu xe hybrid dẫn đầu bảng xếp hạng giữ giá. Khảo sát này dựa trên dữ liệu từ hơn 950.000 xe ô tô đã qua sử dụng ít nhất 5 năm, được rao bán từ tháng 3/2025 đến tháng 2/2026.

Toyota Highlander hybrid góp mặt ở vị trí đầu bảng với tỷ lệ khấu hao trung bình ở mức 25,3%.

Kết quả cho thấy, trung bình mỗi chiếc ô tô mất giá khoảng 41,8% sau 5 năm, giảm so với mức 45,6% của năm trước. Đặc biệt, ô tô hybrid có tỷ lệ khấu hao chỉ 35,4%, cho thấy chúng giữ giá tốt hơn so với ô tô điện (57,2%) và mức trung bình của toàn thị trường ô tô đã qua sử dụng.

Danh sách 10 ô tô hybrid giữ giá tốt nhất chủ yếu là các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản, trong đó Toyota chiếm ưu thế với 5 mẫu xe. Dữ liệu khảo sát một lần nữa khẳng định sức hút của các dòng ô tô hybrid Toyota, không chỉ nhờ vào giá trị thương hiệu mà còn bởi sự ổn định và độ bền bỉ. Xe hybrid Toyota giúp người dùng yên tâm hơn về giá trị bán lại sau khi sử dụng.

Cụ thể, Toyota RAV4 hybrid là mẫu ô tô hybrid giữ giá nhất, với giá trị giảm chỉ 25,3% (tương đương 8.319 USD) sau 5 năm sử dụng. Đây cũng là một trong những dòng SUV giữ giá tốt nhất trên thị trường xe cũ tại Mỹ. Xếp ngay sau là Toyota Sienna với mức khấu hao 28,5% (11.530 USD), tiếp theo là Toyota Corolla hybrid (30,1%) và Toyota Prius (32,1%).

Honda CR-V hybrid ở vị trí thứ 6 (34,1%).

Ngoài 5 mẫu xe hybrid của Toyota, danh sách còn có Subaru Crosstrek xếp thứ 5 (33,1%) và Honda CR-V hybrid ở vị trí thứ 6 (34,1%). Ba mẫu xe cuối cùng trong danh sách gồm Honda Accord hybrid (36,8%), Lexus ES300h (39,9%) và KIA Niro hybrid (44,4%) đều có tỷ lệ khấu hao cao hơn mức trung bình của phân khúc xe hybrid.

Tóm lại, trong 10 ô tô hybrid giữ giá tốt nhất sau 5 năm, có tới 9 mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, với mẫu duy nhất còn lại đến từ thương hiệu KIA của Hàn Quốc. Rõ ràng, các dòng xe hybrid Nhật Bản thực sự thể hiện sự ưu việt trên thị trường.