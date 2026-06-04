Toyota Việt Nam sắp ra mắt dòng xe FJ Cruiser mới tại Việt Nam

Đúng như thông tin mẫu SUV cá tính nhỏ gọn Toyota Land Cruiser FJ sẽ ra mắt và giao xe vào tháng 6/2026, Toyota VN đã vừa tung ảnh nhá hàng mẫu SUV này.

Land Cruiser FJ gây ấn tượng mạnh với diện mạo vuông vức và tỷ lệ kích thước chưa từng có trong phân khúc. Xe dài 4.575 mm nhưng lại sở hữu chiều cao lên tới 1.960 mm – cao hơn mẫu Fortuner tới 125 mm, tạo nên một dáng vẻ bề thế dù kích thước tổng thể khá gọn gàng.

Hình ảnh xuất hiện trên trang mạng xã hội của Toyota Việt Nam.

Về ngoại thất, FJ mang đậm chất hoài cổ với lưới tản nhiệt dòng chữ "TOYOTA", đèn định vị chữ C và tùy chọn đèn pha tròn đặc trưng. Các chi tiết như ốp hốc bánh xe cỡ lớn, cột C dày bản và lốp dự phòng gắn trên cửa khoang hành lý mở ngang nhấn mạnh phong cách SUV địa hình thực thụ.

Khoang cabin của Land Cruiser FJ thừa hưởng nhiều đường nét từ dòng Land Cruiser 250 thế hệ mới, với vô-lăng ba chấu góc cạnh và bảng táp-lô khối hộp. Xe được trang bị cụm màn hình kỹ thuật số và màn hình giải trí 12,3 inch, đi kèm hệ thống điều khiển điều hòa hiện đại.

FJ mang đậm chất hoài cổ với lưới tản nhiệt dòng chữ "TOYOTA".

Đặc biệt, khoang hành lý còn được trang bị các tấm gắn MOLLE kiểu quân đội, cho phép người dùng dễ dàng treo móc các thiết bị cắm trại và dã ngoại. Toyota trang bị cho Land Cruiser FJ khối động cơ xăng, dung tích 2.7L hút khí tự nhiên, cho công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Đây là cấu hình động cơ nổi tiếng về độ bền, hiện đang được sử dụng trên cả Fortuner và Land Cruiser 250 tại thị trường Nhật Bản. Land Cruiser FJ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (Part-time 4WD) với hộp số phụ điều khiển bằng núm xoay.

Khung gầm được tăng cường độ cứng vững và bổ sung các thanh gia cường dưới gầm xe. Độ vặn xoắn thân xe (wheel articulation) được khẳng định tương đương với dòng Land Cruiser 70 huyền thoại.

Hình ảnh Toyota “nhá hàng” một mẫu xe mới với dòng chữ “SẮP LỘ DIỆN - LAND CRUISER FJ” xuất hiện trên Fanpage chính thức của Toyota Việt Nam. Gần như chắc chắn việc ngày ra mắt mẫu SUV nhỏ gọn Toyota Land Cruiser FJ đã cận kề.