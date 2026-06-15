Mẫu xe này đã được phân phối tại Việt Nam từ năm 2023, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại hãng mới tiến hành nâng cấp phiên bản 2026.

Đáng chú ý, lần cập nhật này không thay đổi quá nhiều về thiết kế hay công nghệ, mà chủ yếu tập trung vào việc bổ sung màu sắc mới và điều chỉnh giá bán. Theo đó, Yamaha đã giảm 12 triệu đồng so với mức giá niêm yết trước đây cho NEO’s. Dưới đây là bảng giá xe máy điện Yamaha NEO’s cập nhật tháng 6/2026.

Dòng xe Giá niêm yết (VND) Giá đại lý (VND) Yamaha NEO's 36.900.000 36.900.000

Lưu ý: Mức giá đã bao gồm VAT, kèm theo 1 pin và bộ sạc tiêu chuẩn.

Trước khi điều chỉnh giá niêm yết, Yamaha cũng đã duy trì chương trình ưu đãi giảm khoảng 15 triệu đồng cho NEO’s từ tháng 4/2025. Do đó, việc điều chỉnh giá bán là điều dễ hiểu, đặc biệt là sau khi Honda cũng giảm giá bán ICON e:. Động thái này được xem là phù hợp trong bối cảnh thị trường xe điện Việt Nam ngày càng cạnh tranh, với nhiều mẫu xe mới có trang bị tốt và giá bán hấp dẫn.

Yamaha NEO’s là mẫu xe máy điện hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn chắc chắn nhờ khung sườn Underbone chuyên dụng cho xe điện. Đi kèm là bộ vành hợp kim nhôm đúc 10 chấu cùng lốp không săm, giúp tăng độ bám đường và đảm bảo an toàn khi vận hành.

Điểm nổi bật của NEO’s nằm ở động cơ điện không chổi than YIPU 2, cho công suất tối đa 2,3 kW, vận hành êm ái, bền bỉ và tiết kiệm năng lượng. Xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 50 km/h, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Hệ thống pin Lithium-ion cho phạm vi di chuyển khoảng 60 km mỗi lần sạc theo công bố của hãng, và có thể mở rộng khi lắp thêm pin phụ.

Bên cạnh hiệu năng vận hành, Yamaha NEO’s còn được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như hệ thống Smartkey tăng cường bảo mật, khả năng kết nối với điện thoại để theo dõi tình trạng xe, cùng cổng sạc tiện lợi cho thiết bị di động. Xe cũng cung cấp hai chế độ lái Standard và Eco, giúp người dùng linh hoạt hơn trong từng tình huống di chuyển.

Ngoài ra, xe còn có cốp chứa đồ dung tích 27 lít, hệ thống đèn LED hiện đại và phanh đĩa thủy lực phía trước, mang lại sự tiện nghi và an toàn trong quá trình sử dụng. Với mức giá khởi điểm từ 36,9 triệu đồng, Yamaha NEO’s tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển xanh, tiết kiệm và phù hợp với môi trường đô thị hiện đại.