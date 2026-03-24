Honda CR-V và loạt xe Nhật tiếp tục áp đảo thị trường xe hybrid tại Việt Nam

Tháng 12/2025 ghi nhận “cú nước rút” ngoạn mục của thị trường ô tô Việt Nam, khi doanh số bán xe hybrid (bao gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng cuối cùng của năm 2025, lượng ô tô hybrid bán ra đạt 1.649 xe, tăng 309 xe so với tháng 11, đánh dấu tháng có doanh số cao nhất của dòng xe này trong năm.

Kết thúc năm 2025, tổng doanh số ô tô hybrid đạt 14.171 xe, tăng 4.305 xe, tương đương 30,4% so với năm 2024. Đây là năm thứ hai liên tiếp phân khúc này ghi nhận sự tăng trưởng, kể từ khi VAMA bắt đầu công bố số liệu bán xe hybrid vào cuối năm 2023. Con số này chưa bao gồm doanh số của một số phiên bản hybrid như Suzuki Fronx và KIA Carnival, cũng như các mẫu xe từ các thương hiệu Trung Quốc và xe hạng sang như Mercedes-Benz và Volvo.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam trong năm 2025:

Toyota Innova Cross HEV (3.021 xe)

Đây là mẫu xe tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô hybrid tại Việt Nam với doanh số 3.021 xe, tăng 560 xe so với năm 2024. Innova Cross HEV nổi bật với thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi và khả năng vận hành mạnh mẽ. Giá niêm yết của phiên bản này là 1,005 tỷ đồng.

Toyota Corolla Cross HEV (2.926 xe)

Xếp sau Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV là mẫu crossover 5 chỗ hướng đến khách hàng cá nhân và gia đình. Xe sử dụng động cơ xăng 1.8 lít kết hợp với mô-tơ điện cho mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 3,67 lít/100 km. Giá bán của Corolla Cross HEV tại Việt Nam là 905 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid (2.633 xe)

Suzuki XL7 Hybrid dẫn đầu với doanh số 2.633 xe, tăng 1.318 xe so với năm 2024. Mẫu MPV 7 chỗ này có giá bán hấp dẫn và trang bị đầy đủ tính năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng gia đình và dịch vụ. Xe được trang bị động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên VVT, cùng với máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) và gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ, cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm.

Honda CR-V e:HEV RS (1.888 xe)

Honda CR-V e:HEV RS cũng là một trong những mẫu xe hybrid nổi bật với doanh số đạt 1.888 xe trong năm 2025, tăng 80 xe so với năm 2024. Mặc dù có giá bán lên tới 1,259 tỷ đồng, Honda CR-V e:HEV RS vẫn thu hút người tiêu dùng nhờ thiết kế 5+2 chỗ ngồi và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Toyota Camry HEV (1.595 xe)

Với doanh số tăng 1.299 xe so với năm 2024, sức hút của mẫu sedan này không chỉ đến từ thương hiệu mà còn nhờ vào các chương trình ưu đãi giảm giá lên đến hàng trăm triệu đồng trong những tháng cuối năm. Toyota Camry HEV hiện có hai phiên bản, với giá bán từ 1,46 - 1,53 tỷ đồng.

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường ô tô hybrid không chỉ phản ánh xu hướng tiêu dùng hiện đại mà còn cho thấy sự chuyển mình của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong việc đáp ứng nhu cầu về phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.