Phân khúc xe Hybrid tăng trưởng đều và ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam

Năm 2025 chứng kiến thị trường xe Hybrid tại Việt Nam đạt được những bước tiến mới khi gia tăng cả về số mẫu xe và doanh số bán ra hàng tháng. Với đa dạng loại hình từ Hybrid tự sạc (HEV), Hybrid sạc ngoài (PHEV), Hybrid nhẹ (MHEV), dòng xe này không loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong nhưng giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, ngày càng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người Việt, góp phần vào mục tiêu xanh hóa giao thông Việt Nam.

Ngoài ra, các mẫu xe hybrid không phụ thuộc hạ tầng và không thay đổi thói quen lái xe đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho khách hàng trong nước.

Các hãng nghiêm túc phát triển công nghệ Hybrid tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, nơi hạ tầng còn nhiều hạn chế và cần thời gian để hoàn thiện, xe Hybrid (Hybrid Electric - HEV) nổi lên như một giải pháp tối ưu. Nhiều hãng xe nhận thấy điều đó, đã và đang linh hoạt áp dụng các giải pháp khác nhau.

Đầu tiên là sự thay đổi từ nhập khẩu xe Hybrid sang lắp ráp xe Hybrid tại Việt Nam của các hãng xe Nhật Bản. Toyota, với vai trò dẫn đầu và kinh nghiệm hơn hai thập kỷ phát triển công nghệ Hybrid, đã có kế hoạch đầu tư lớn vào Việt Nam trong đó có dây chuyền lắp ráp xe Hybrid với tổng mức đầu tư lên đến 360 triệu USD.

Honda cũng công bố kế hoạch lắp ráp phiên bản CR-V e:HEV RS – mẫu SUV chủ lực tại Việt Nam trong tương lai gần. Mặt khác, thị trường xe Hybrid càng ngày càng sôi động và cạnh tranh hơn nhờ sự xuất hiện của các thương hiệu mới, đặc biệt các hãng Trung quốc với đa dạng phân khúc và mức giá. Điều này mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng Việt và thúc đẩy cuộc đua công nghệ xanh.

Số liệu thống kê từ VAMA và thực tế doanh số xe Hybrid tại Việt Nam đang là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy quyết định chuyển hướng sang lắp ráp trong nước của các hãng xe Nhật là một bước tiến triển vọng.

Năm 2025, 14.171 xe Hybrid được bán ra thị trường, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái (Theo VAMA). Trong đó, Toyota vẫn đang là hãng xe dẫn đầu trong mảng xe này với 59% thị phần. Tháng 12/2025, lần đầu tiên doanh số dòng xe HEV của hãng này vượt ngưỡng 1.000 xe, nâng tổng tích lũy năm lên 8.389 xe.

Tính từ tháng 8/2020, thời điểm ra mắt mẫu xe HEV đầu tiên đến nay, hơn 22.200 xe Toyota Hybrid Electric đang lăn bánh trên khắp cả nước.

Hãng xe Nhật gia tăng quyền lợi cho khách hàng mua xe HEV trong năm 2026

Đầu năm 2026, Toyota đã công bố chính sách gia hạn bảo hành hấp dẫn cho khách hàng mua mới xe HEV. Theo đó, từ đầu năm nay, hãng đã triển khai chương trình bảo hành với thời hạn lên đến 10 năm hoặc 185.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), hoàn toàn miễn phí cho khách hàng thực hiện bảo dưỡng định kỳ đầy đủ theo tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi đến 34% giá trị pin (tùy mẫu xe) cho khách hàng đổi pin cũ lấy pin mới cũng được áp dụng trên toàn hệ thống đại lý. Ngoài ra, khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) mua xe mới là Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV hoặc Yaris Cross HEV tại các Đại lý hoạt động T-SURE sẽ được chọn 1 trong 2 gói khuyến mãi: Quà tặng 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc Miễn phí bảo dưỡng 2 năm hoặc 30.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Đây là cam kết dài hạn của hãng về chất lượng, độ bền lâu dài, mang đến những giá trị rõ ràng: An tâm sử dụng xe trong thời gian dài; Tiết kiệm chi phí sửa chữa với phụ tùng chính hãng; Sửa chữa chính hãng tại hệ thống đại lý toàn quốc; Không giới hạn số lần bảo hành; Có thể chuyển nhượng, gia tăng giá trị bán lại cho xe.

Thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe xăng lai điện giảm từ năm 2026

Nghị định 360/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt vừa được Chính phủ ban hành vào 31/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ 1/1/2026. Điểm đáng chú ý là ô tô xăng lai điện (xe hybrid) bao gồm cả loại tự sạc (HEV) và sạc ngoài (PHEV) được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ bằng 70% so với xe chạy xăng, dầu cùng chủng loại.

Trước đó, chỉ những mẫu xe hybrid sạc ngoài (PHEV) được hưởng mức ưu đãi này, còn dòng xe HEV vốn phổ biến hơn vẫn chịu mức thuế tương đương xe xăng truyền thống. Vì thế, trong thời gian tới hàng loạt dòng xe Hybrid sẽ được giảm giá nhờ áp dụng luật thuế tiêu thụ đặc biệt mới, điều này giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn với dòng xe này.

Đại diện các hãng xe tại Việt Nam cho biết: ”Chúng tôi đã sẵn sàng các phương án thay đổi giá bán cho các mẫu HEV ngay khi luật thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực” Tuy nhiên mẫu xe nào sẽ được giảm và mức giảm là bao nhiêu, hãng sẽ cần làm việc cụ thể với các cơ quan ban ngành về các tiêu chí được áp dụng để xác định mẫu xe được hưởng lợi từ việc thay đổi chính sách này.