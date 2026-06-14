Ô tô công siêu rẻ, xe sang tiền tỷ thanh lý giá chỉ từ vài trăm triệu đồng

Thời gian gần đây, nhiều cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp liên tục đưa ô tô công, xe phục vụ công tác ra đấu giá sau khi hết niên hạn sử dụng hoặc thực hiện sắp xếp lại tài sản công. Đáng chú ý, không ít mẫu xe từng có giá lăn bánh vài tỷ đồng khi mua mới nay được chào bán với giá khởi điểm chỉ từ 200-700 triệu đồng.

Sự chênh lệch lớn giữa giá trị ban đầu và giá đấu giá khiến các phiên thanh lý ô tô công luôn thu hút sự quan tâm của giới kinh doanh xe cũ cũng như người dùng muốn sở hữu những mẫu xe sang với chi phí thấp hơn đáng kể so với thị trường. Trong danh sách xe đang được đưa ra đấu giá thời gian gần đây có nhiều cái tên đáng chú ý như Toyota Land Cruiser Prado, Audi A7 Sportback, Mercedes-Benz E300 hay Lexus GS300 AWD.

Một trong những mẫu xe gây chú ý là chiếc Toyota Land Cruiser Prado TX-L sản xuất năm 2010 tại Nhật Bản do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin đưa ra đấu giá. Theo giới thiệu, chiếc xe mang màu vàng, sử dụng động cơ xăng, cấu hình 7 chỗ ngồi, đăng ký lần đầu vào tháng 12/2010. Giá khởi điểm được công bố là 449 triệu đồng.

Khi còn bán mới, Prado TX-L thuộc nhóm SUV cỡ lớn được nhiều cơ quan, doanh nghiệp lựa chọn nhờ khả năng vận hành bền bỉ và độ tin cậy cao. Trên thị trường xe cũ hiện nay, những chiếc Prado đời 2010-2011 có giá dao động từ khoảng 650 triệu đến hơn 900 triệu đồng tùy tình trạng thực tế.

Toyota Land Cruiser Prado TX-L sản xuất năm 2010 kiểu dáng cũng như khả năng vận hành, xe cũ có ít điểm khác biệt so với các Prado đời mới hiện tại.

Ưu điểm lớn nhất của Prado nằm ở độ bền cơ khí nổi tiếng, khả năng vận hành ổn định trên nhiều điều kiện đường sá và chi phí sửa chữa không quá đắt đỏ so với các mẫu SUV hạng sang châu Âu cùng đời. Không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ cùng khả năng giữ giá tốt cũng là những yếu tố giúp mẫu xe này luôn có tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, nhược điểm là mức tiêu hao nhiên liệu tương đối lớn, thiết kế nội thất đã lạc hậu và cảm giác lái chưa thực sự êm ái như các mẫu SUV khung liền thân đời mới.

Đáng chú ý hơn cả là chiếc Audi A7 Sportback 45 TFSI sản xuất năm 2024, nhập khẩu từ Đức, đang được Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 670 triệu đồng (chưa bao gồm VAT). Mức giá này thấp hơn một nửa so với giá xe cùng đời đang được chào bán trên thị trường ô tô cũ. Xe mang màu trắng, từng đăng ký biển số 20A-987.87 nhưng hiện đã thu hồi biển số.

Audi A7 Sportback là mẫu coupe 4 cửa hạng sang có giá bán mới trên thị trường lên tới hàng tỷ đồng. Thiết kế fastback thể thao, nội thất hiện đại cùng hệ thống công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến giúp mẫu xe này được xem là một trong những sản phẩm hấp dẫn nhất của Audi.

Audi A7 Sportback 45 TFSI sản xuất năm 2024.

Ưu điểm của A7 nằm ở thiết kế khác biệt, khả năng vận hành mạnh mẽ, trang bị công nghệ hiện đại và độ hoàn thiện cao theo tiêu chuẩn xe sang Đức. Tuy nhiên, đây cũng là mẫu xe có chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng khá cao. Đối với những người mua xe đấu giá, việc kiểm tra kỹ tình trạng thực tế và lịch sử sử dụng là yếu tố đặc biệt quan trọng trước khi xuống tiền.

Trong khi đó, Mercedes-Benz E300 đời 2009 do Sở Tài chính TP Đà Nẵng đưa ra đấu giá có mức giá khởi điểm chỉ 282 triệu đồng. Xe mang biển kiểm soát 80B-7879, màu đen, sản xuất tại Việt Nam và thuộc dòng sedan hạng sang cỡ trung từng rất được ưa chuộng trong giới doanh nhân.

Theo khảo sát trên thị trường xe cũ, Mercedes-Benz E300 đời 2009 hiện được chào bán với giá dao động từ khoảng 295 triệu đến 585 triệu đồng, tùy tình trạng sử dụng và số km đã vận hành.

Mercedes-Benz E300 đời 2009.

Điểm mạnh của E300 là khả năng vận hành êm ái, khoang nội thất sang trọng, nhiều tiện nghi và cảm giác lái đậm chất xe Đức. Tuy nhiên, tuổi đời hơn 15 năm đồng nghĩa với việc nhiều chi tiết hao mòn có thể cần thay thế. Chi phí sửa chữa các hệ thống điện tử, treo hay điều hòa trên xe sang Đức cũng thường cao hơn đáng kể so với xe Nhật cùng phân khúc.

Ở nhóm xe có giá khởi điểm thấp nhất là chiếc Lexus GS300 AWD đời 2006 do Văn phòng HĐND và UBND xã Đak Đoa (Gia Lai) thanh lý. Xe mang biển số 81A-011.68, màu trắng, cấu hình 5 chỗ ngồi, sản xuất tại Nhật Bản. Giá khởi điểm được công bố chỉ 200 triệu đồng.

Dù đã gần 20 năm tuổi, Lexus GS300 vẫn được nhiều người chơi xe cũ đánh giá cao. Đây từng là mẫu sedan hạng sang cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz E-Class và BMW 5 Series, sử dụng động cơ V6 3.0L kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Lexus GS300 AWD đời 2006.

Ưu điểm nổi bật của GS300 là độ bền cơ khí cao, khả năng vận hành êm ái, động cơ V6 bền bỉ và chất lượng hoàn thiện đặc trưng của Lexus. Trên thị trường hiện nay, những chiếc GS300 còn đẹp được chào bán từ khoảng 300 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhược điểm của mẫu xe này là phụ tùng một số hạng mục không còn quá phổ biến, mức tiêu hao nhiên liệu cao và việc tìm xe còn giữ được tình trạng tốt không hề dễ dàng.

Việc nhiều cơ quan, doanh nghiệp nhà nước liên tục thanh lý xe công đang tạo cơ hội cho người dùng tiếp cận những mẫu xe từng thuộc phân khúc cao cấp với mức giá hấp dẫn. Dù vậy, các chuyên gia trong lĩnh vực xe cũ khuyến cáo người mua không nên chỉ nhìn vào giá khởi điểm. Sau nhiều năm sử dụng, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và khôi phục tình trạng vận hành của các mẫu xe sang có thể lên tới hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm triệu đồng. Vì vậy, việc trực tiếp kiểm tra hiện trạng phương tiện trước khi tham gia đấu giá vẫn là yếu tố quyết định để tránh những khoản chi ngoài dự kiến sau khi trúng đấu giá.