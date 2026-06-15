Italjet Dragster 300 Gresini Edition - xe ga thể thao giá 225 triệu đồng

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Italjet Dragster 300 phiên bản đặc biệt kết hợp cùng Gresini Racing - đội đua môtô chuyên nghiệp tại MotoGP - được một đơn vị kinh doanh xe nhập khẩu ở TP HCM đưa về nước.

Dragster 300 Gresini Racing nhập khẩu Trung Quốc và có số lượng giới hạn 40 xe tại Việt Nam, giá 225 triệu đồng. Trong khi phiên bản Malossi Edition có giá rẻ hơn đôi chút, 215 triệu đồng với màu tem khác, thiết kế và trang bị tổng thể tương tự bản Gresini Racing.

Dragster 300 là dòng xe ga thuộc phân khúc cỡ nhỏ của thương hiệu Italy. Tạo hình xe phản ánh triết lý phô diễn hiệu năng và thiết kế (Perpormance Art). Nhiều chi tiết cơ khí lộ thiên, như khung thép ống mắt cáo, hệ thống treo.

Thiết kế của Dragster 300 khác biệt so với hầu hết sản phẩm trong phân khúc xe ga 300 phân khối trở xuống. Xe sở hữu nét cá tính riêng nhưng cũng kén khách.

Về kích thước, Dragster 300 có chiều dài khoảng 1.870 mm, trọng lượng khô 128 kg.

Phần đầu Dragster 300 góc cạnh, lấy cảm hứng từ thiết kế của những mẫu môtô trong trường đua. Xe sở hữu đèn pha LED, đèn xi-nhan gắn trên tay lái.

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Thiết kế tay lái Dragster 300 là những chi tiết ghép nối để lộ bên ngoài. Xe trang bị một màn hình tốc độ TFT phía trước chảng ba, hiển thị các thông tin như vòng tua, tốc độ, odo...

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Yên xe Dragster 300 phân tầng, tiết diện cho người ngồi sau khá hạn chế.

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Cơ cấu phuộc trước của Dragster 300 khá phức tạp. Xe sử dụng càng bên nối với bánh trước, liên kết cùng bộ giảm chấn đặt trên sàn xe. Hệ thống lái (có trợ lực) kết nối với bánh xe qua hai điểm nối kiểu càng chữ Y.

Ưu điểm của hệ thống này là giảm độ lực hồi của bánh xe lên tay lái, giúp xe dễ điều khiển hơn, đặc biệt khi qua cua. Tuy nhiên, kết cấu nhiều chi tiết khiến xe tăng thêm trọng lượng, tốn chi phí và khó sửa chữa hơn loại ống lồng thường gặp.

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Ở hai vè bánh trước là các tấm ốp kiểu "mang cá" với mục đích gia tăng tính khí động học khi chạy tốc độ cao. Xe sử dụng chìa khóa cơ truyền thống. Phiên bản Gresini Edition sở hữu bộ tem xanh - đỏ đặc trưng của đội đua Gresini Racing.

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Khung sườn mắt cáo sơn đỏ tạo điểm nhấn cho mẫu xe nhà Italjet. Do thiết kế phuộc trước và bình xăng nhô cao ở giữa, sàn để chân trên Dragster 300 không quá thoải mái nếu phải di chuyển ở những hành trình xa. Tuy nhiên, đây là công năng thứ yếu của mẫu xe ga này, bởi chạy trong đô thị hoặc đưa vào trường đua mới là nơi xe thường được sử dụng.

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Đuôi xe Dragster 300 vuốt nhọn kèm đèn hậu LED góc cạnh.

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Ống xả của xe thiết kế khá cơ bắp và hướng lên cao. Xe trang bị giảm xóc sau đặt lệch. Cổ ống xả, két giải nhiệt động cơ cũng phơi bày ra ngoài. Bánh trước của Dragster kích thước 120/70-12, bánh sau là 140/60-13. Phanh đĩa cả hai bánh kèm chức năng chống bó cứng ABS, kẹp phanh Brembo.

Động cơ của Italjet Dragster 300 Gresini loại DOHC dung tích thực 278 phân khối, công suất 23,8 mã lực, mô-men xoắn 26 Nm. Hộp số CVT.

Mức giá 225 triệu đồng của Italjet Dragster 300 Gresini Edition không dành cho số đông, chưa kể thiết kế phá cách, hầm hố. Mẫu xe này chủ yếu hướng đến người chơi cá tính, mạnh tài chính, ưa thích xe phong cách thể thao hoặc mua xe chủ yếu để sưu tầm. Tại Việt Nam, chưa có mẫu xe ga với phong cách và giá bán tương tự sản phẩm của Italjet.