Độc lạ xe SUV Nhật rao bán giá khủng tại Nga

Thị trường nhập khẩu không chính ngạch tại Nga vừa ghi nhận một kỷ lục mới về giá bán đối với một mẫu xe có xuất xứ từ Nhật Bản. Cụ thể, một đại lý kinh doanh xe tư nhân tại Moscow đã chào bán chiếc Toyota Century SUV với mức giá lên tới 52.900.000 ruble tương đương hơn 19,4 tỷ đồng.

Mức giá này cao gấp 4,4 lần so với giá niêm yết của nhà sản xuất tại thị trường Nhật Bản và chính thức vượt qua giá trị giao dịch của một chiếc Rolls-Royce Cullinan Series II đã qua sử dụng tại quốc gia này. Cụ thể, chiếc Toyota Century SUV đang được trưng bày tại đại lý Royal Motors thuộc thủ đô Moscow là phiên bản sản xuất năm 2024, cấu hình vô-lăng nằm bên trái (tay lái thuận).

Toyota Century SUV với mức giá lên tới 52.900.000 ruble tương đương hơn 19,4 tỷ đồng tại Nga.

Xe đã qua một đời chủ với chỉ số đồng hồ công tơ mét ghi nhận ở mức 2.100 km. Mẫu SUV có ngoại thất màu đen, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim kích thước 22 inch và cùm phanh sơn màu đỏ tạo điểm nhấn. Khoang cabin của xe được bọc chất liệu da màu nâu chủ đạo, kết hợp phần trần xe hoàn thiện bằng vật liệu Alcantara.

Khác với các dòng SUV thông thường, mẫu xe này chỉ bố trí 4 chỗ ngồi độc lập. Hàng ghế phía sau được tích hợp đầy đủ các tính năng cao cấp bao gồm hệ thống massage, thông gió làm mát, sưởi ấm, bệ đỡ chân điều chỉnh điện và các màn hình giải trí riêng biệt.

Các tiện ích phụ trợ khác gồm hệ thống âm thanh cao cấp, cửa sổ trời bằng kính, điều hòa tự động 4 vùng độc lập và một vách kính ngăn cách biệt giữa khoang hành khách với khoang hành lý phía sau. Do là phiên bản 2024 nên kính cửa sổ phía sau của xe chưa được tích hợp tính năng làm mờ tự động vốn chỉ xuất hiện từ đời 2025.

Toyota Century SUV được phát triển dựa trên nền tảng kiến trúc toàn cầu TNGA-K của tập đoàn Nhật Bản. Xe được trang bị hệ truyền động Plug-in Hybrid (PHEV) với sự kết hợp của động cơ xăng V6, dung tích 3.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất kết hợp đạt 406 mã lực.

Xe được trang bị hệ truyền động Plug-in Hybrid (PHEV) bao gồm động cơ xăng và mô tơ điện.

Sức mạnh này được truyền xuống các bánh xe thông qua hộp số biến thiên vô cấp điện tử e-CVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian E-Four Advanced. Bộ pin dung lượng 21,3 kWh cho phép xe di chuyển khoảng 69 km ở chế độ thuần điện theo tiêu chuẩn thử nghiệm.

Ngoài chiếc xe kể trên, thị trường Nga hiện còn xuất hiện một chiếc Toyota Century SUV đời 2025 khác được rao bán bởi đại lý AutoKing với ngoại thất hai tông màu. Mức giá của xe thấp hơn đáng kể, khoảng 38,5 triệu Ruble tương đương hơn 14,2 tỷ đồng.

Khác với các dòng SUV thông thường, mẫu xe này chỉ bố trí 4 chỗ ngồi độc lập.

Trong khi đó, đối với những người tìm kiếm một phương tiện mang tính sưu tầm với chi phí thấp nhất thuộc dòng sản phẩm này, một chiếc Century sedan phiên bản cổ điển thuộc thế hệ đầu tiên sản xuất năm 1982 đang được niêm yết trên sàn thương mại điện tử Auto.ru với mức giá 6.500.000 ruble tương đương 2,41 tỷ đồng. Mức giá này phản ánh rõ sự chênh lệch lớn về giá trị giữa các đời xe và tính chất khan hiếm của kênh nhập khẩu song song tại Nga hiện nay.