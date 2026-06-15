Xe hybrid Nhật ngày càng khó bị đánh bại tại Việt Nam

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số xe hybrid tại Việt Nam trong tháng 5/2026 đạt 1.670 xe, giảm 53 xe so với tháng trước đó. Mặc dù doanh số này vẫn cao hơn 700 xe so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng 42%, nhưng xu hướng giảm vẫn đáng chú ý. Các thương hiệu Nhật Bản gồm Toyota, Honda và Suzuki tiếp tục chiếm phần lớn doanh số, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất trong tháng 5.

Trong tổng số ô tô mới bán ra trong tháng 5, đạt 29.935 xe, giảm hơn 2.000 xe so với tháng 4, tương đương mức giảm khoảng 6%. Đây là tháng thứ hai liên tiếp thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm, bất chấp các nỗ lực của các nhà sản xuất và phân phối trong việc áp dụng chương trình ưu đãi và giảm giá.

Riêng về phần xe hybrid, khi cộng dồn 5 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số bán xe hybrid tại Việt Nam đạt 8.518 xe, tăng 4.013 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là sự thống trị mạnh mẽ của các thương hiệu Nhật trên thị trường xe hybrid, trong đó gần 60% người dùng chọn mua xe hybrid vẫn ưu tiên các mẫu xe của Toyota, với điểm nổi bật ở độ bền bỉ.

Cụ thể, trong số 1.670 xe hybrid bán ra của tháng 5, gần 1.000 xe là của Toyota, trong khi Honda và Suzuki lần lượt chiếm 597 và 74 xe. Mẫu xe hybrid bán chạy nhất trong tháng 5 là Toyota Corolla Cross HEV với 577 xe, tiếp theo là Toyota Yaris Cross HEV (216 xe) và Toyota Innova Cross HEV (155 xe).

Honda CR-V e:HEV RS là cái tên hybrid đáng chú ý nhất của nhà Honda.

Honda cũng nhận được sự chú ý trên thị trường xe hybrid, tiêu biểu nhất là Honda CR-V e:HEV RS chỉ xếp sau Toyota Corolla Cross HEV khi bán được 426 xe trong tháng 5, giảm 14 xe so với tháng trước đó. Honda HR-V e:HEV RS cũng bán được 127 xe, tăng 35 xe so với tháng 4.

Mặc dù thị trường xe hybrid tại Việt Nam đang có sự gia tăng nhu cầu, nhưng vẫn chưa thể bứt phá như ô tô điện. Một phần nguyên nhân là do giá bán xe hybrid vẫn còn cao, cùng với sự thiếu đa dạng trong các mẫu mã so với các quốc gia trong khu vực như Indonesia. Tại đất nước vạn đảo này, các mẫu mã vốn hút khách như Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xforce, Toyota Raize… đều đã có phiên bản hybrid, trong khi thị trường Việt Nam chỉ chứng kiến sự hiện diện của các mẫu sử dụng động cơ đốt trong.

Trong bối cảnh này, các thương hiệu Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế trên thị trường ô tô hybrid tại Việt Nam. Bất chấp sự hiện diện của một số mẫu mã mới thiết kế hấp dẫn từ các thương hiệu Hàn Quốc và Trung Quốc, người tiêu dùng Việt Nam vẫn thể hiện sự ưa chuộng đối với các sản phẩm đến từ Nhật Bản, đặc biệt đối với Toyota.