Vừa ra mắt, Mitsubishi Pajero 2026 đã có bản off-road siêu ngầu

Tại sự kiện ra mắt ở Nhật Bản, Mitsubishi trưng bày Pajero Rally Concept với diện mạo hầm hố cùng loạt trang bị chuyên dụng cho địa hình. Sự xuất hiện của mẫu concept làm dấy lên khả năng hãng phát triển một phiên bản hiệu suất cao để cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Land Cruiser Prado 250 Series. Tuy nhiên, Mitsubishi xác nhận hiện chưa có kế hoạch đưa Pajero Ralliart vào sản xuất thương mại.

Pajero Rally Concept được đặt cạnh bản sao của chiếc Triton ASXR từng giành chiến thắng tại một giải đua. Mẫu xe mang bộ tem Ralliart với các chi tiết màu đỏ, tạo diện mạo thể thao và khác biệt so với Pajero tiêu chuẩn.

Xe sử dụng mâm hợp kim nhôm Work Crag T-Grabic MC 18 inch, kết hợp lốp địa hình Yokohama Geolandar X-AT. Ngoại thất được bổ sung ốp cua lốp mở rộng, ốp bảo vệ cột C, tấm bảo vệ gầm màu đỏ, lưới tản nhiệt tích hợp logo Ralliart và ống thở. Một số trang bị khác gồm cản trước bằng thép, đèn LED phụ trợ, giá nóc và bậc lên xuống.

Phần lớn những món đồ này nằm trong danh mục phụ kiện mà Mitsubishi cung cấp hoặc đang thử nghiệm cho Pajero. Nhờ đó, chiếc SUV có diện mạo "gấu" hơn và thể hiện rõ định hướng off-road. Tuy nhiên, hãng cho biết Rally Concept chủ yếu phục vụ mục đích quảng bá hình ảnh và hỗ trợ các hoạt động đường đua, thay vì là bản xem trước của một mẫu xe thương mại mới.

Ông Kunitoshi Itagaki, Giám đốc sản phẩm của Mitsubishi, cho biết hãng hiện chưa có dự án Ralliart cụ thể nào để công bố. Dù vậy, Mitsubishi vẫn đánh giá cao di sản Ralliart và tiếp tục nghiên cứu cơ hội phát triển các sản phẩm phù hợp với thương hiệu này.

Pajero có lịch sử đáng chú ý tại Dakar Rally với 12 lần giành chiến thắng, góp phần tạo nên biệt danh "vua sa mạc". Ông Keisuke Kishiura, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Mitsubishi, cho biết kinh nghiệm và công nghệ tích lũy từ đường đua sẽ tiếp tục được ứng dụng trên các mẫu xe thương mại.

Điều này mở ra khả năng Pajero Ralliart có thể xuất hiện trong tương lai với động cơ mạnh hơn, hệ thống treo được gia cường, lốp địa hình và bodykit lấy cảm hứng từ Rally Concept. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khả năng, chưa phải kế hoạch được Mitsubishi xác nhận.

Pajero thế hệ mới sử dụng nền tảng khung gầm rời dạng thang có nguồn gốc từ Triton. Xe trang bị hệ thống treo trước tay đòn kép, trong khi phía sau là cầu cứng kết hợp liên kết 5 điểm.

Ở thời điểm ra mắt, Pajero chỉ có động cơ diesel 4 xi-lanh tăng áp 2.4L, sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh Super Select 4WD II được trang bị tiêu chuẩn, duy trì khả năng vận hành địa hình vốn là đặc tính quan trọng của dòng xe.

Trong lúc chờ đợi một phiên bản Ralliart nếu Mitsubishi quyết định phát triển, khách hàng vẫn có thể cá nhân hóa Pajero theo hướng off-road thông qua danh mục phụ kiện chính hãng. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Rally Concept vẫn chỉ là màn phô diễn phong cách và khả năng tùy biến, chưa phải lời xác nhận cho sự trở lại của một chiếc Pajero hiệu năng cao.