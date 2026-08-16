Mitsubishi Pajero thế hệ mới có gì đặc biệt?

Sau một thời gian ngừng sản xuất, Mitsubishi Pajero được cho là sẽ trở lại với thế hệ hoàn toàn mới, thay đổi mạnh về nền tảng, thiết kế và hệ truyền động. Mitsubishi đang từng bước hé lộ Pajero thế hệ mới trước thời điểm dự kiến ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2026.

Đây sẽ là thế hệ mới đầu tiên của dòng SUV địa hình này kể từ khi Pajero thế hệ thứ tư kết thúc vòng đời vào năm 2021. Những thông tin xuất hiện gần đây cho thấy, Pajero mới sẽ có nhiều thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm. Xe được định hướng trở lại với hình ảnh một mẫu SUV địa hình thực thụ, sở hữu thiết kế vuông vức, kích thước lớn hơn và kết cấu khung gầm rời.

Việc Mitsubishi đưa Pajero trở lại cũng giúp hãng bổ sung một sản phẩm nằm trên Pajero Sport trong danh mục SUV, hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu cao hơn về khả năng vận hành địa hình, không gian và khả năng kéo. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên Pajero thế hệ mới là sự trở lại của kết cấu body-on-frame. Hai thế hệ gần đây của Pajero sử dụng cấu trúc liền khối monocoque, trong khi thế hệ mới được cho là chuyển sang nền tảng khung gầm rời.

Mitsubishi Pajero được cho là sẽ trở lại với thế hệ hoàn toàn mới.

Nền tảng này nhiều khả năng phát triển từ Mitsubishi Triton thế hệ thứ sáu, nhưng sẽ được điều chỉnh để phù hợp với một mẫu SUV. Khác với Triton sử dụng hệ thống treo sau dạng nhíp, Pajero mới dự kiến chuyển sang treo đa liên kết kết hợp lò xo cuộn nhằm cải thiện độ ổn định và sự thoải mái khi vận hành trên đường trường, đồng thời duy trì khả năng off-road.

Mối quan hệ kỹ thuật giữa Pajero mới và Triton cũng gợi nhớ công thức từng được Mitsubishi áp dụng với Pajero Sport. Mẫu SUV này được phát triển dựa trên nền tảng Triton và sản xuất tại Thái Lan. Theo các thông tin hiện có, Pajero thế hệ mới cũng có thể được sản xuất tại Thái Lan, thay vì Nhật Bản như các thế hệ trước.

Nếu kế hoạch này được triển khai, Mitsubishi sẽ có một mẫu SUV khung gầm rời nằm ở vị trí cao hơn Pajero Sport và cạnh tranh trực tiếp với Ford Everest, Toyota Land Cruiser Prado hay Isuzu MU-X. Ở thời điểm ra mắt, Pajero mới được kỳ vọng sẽ sử dụng động cơ I4 dầu, dung tích 2.4L tăng áp kép, phát triển từ hệ truyền động đang được trang bị trên Triton.

Pajero mới được kỳ vọng sẽ sử dụng động cơ I4 dầu, dung tích 2.4L tăng áp kép.

Động cơ này cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Mitsubishi có thể tiếp tục hiệu chỉnh động cơ khi đưa lên Pajero nhằm đáp ứng yêu cầu về khả năng vận hành và kéo tải của một mẫu SUV lớn hơn.

Pajero mới nhiều khả năng không được trang bị hộp số tự động 6 cấp như Triton. Thay vào đó, xe được cho là sẽ kết hợp hộp số tự động 8 cấp với hệ dẫn động bốn bánh Super Select II. Nếu giữ nguyên thông số công suất và mô-men xoắn như Triton, động cơ mới vẫn mạnh hơn các động cơ diesel từng được sử dụng trên Pajero Sport và Pajero thế hệ thứ tư.

Khả năng kéo của Pajero mới cũng được kỳ vọng cải thiện so với thế hệ cũ. Mẫu xe có thể hướng tới mức cao hơn con số 3.100 kg của Pajero Sport và 3.000 kg của Pajero thế hệ thứ tư, dù thông số chính thức chưa được Mitsubishi công bố.

Bên cạnh động cơ diesel, điểm đáng chú ý trong chiến lược sản phẩm mới là Pajero sẽ lần đầu được điện hóa. Mitsubishi đã xác nhận thế hệ Pajero mới sẽ có phiên bản sử dụng hệ truyền động hybrid. Tuy nhiên, hãng chưa công bố cấu hình cụ thể cũng như thời điểm từng phiên bản điện hóa được giới thiệu.

Mẫu SUV này có thể được phát triển với hệ thống hybrid thông thường hoặc plug-in hybrid. Về dài hạn, khả năng xuất hiện một phiên bản thuần điện cũng không bị loại trừ, trong bối cảnh Mitsubishi đang mở rộng danh mục phương tiện điện hóa.

Pajero mới nhiều khả năng không được trang bị hộp số tự động 6 cấp như Triton.

Mitsubishi dự kiến đầu tư khoảng 16 tỷ baht vào các cơ sở sản xuất tại Thái Lan đến năm 2030. Khoản đầu tư này được định hướng phục vụ việc phát triển và sản xuất các phương tiện điện hóa, trong đó có các dòng SUV và bán tải.

Trước đó, Mitsubishi cũng từng cho biết đang nghiên cứu các giải pháp hybrid và thuần điện cho Triton. Trong trường hợp Pajero sử dụng nền tảng có nguồn gốc từ mẫu bán tải này, hai dòng xe có thể chia sẻ một phần công nghệ điện hóa.

Pajero thế hệ mới được kỳ vọng sẽ có bước tiến đáng kể về trang bị tiện nghi, công nghệ và hệ thống an toàn so với thế hệ trước. Một chi tiết có thể được Mitsubishi đưa trở lại là cụm đồng hồ Multimeter, vốn từng tạo dấu ấn trên các thế hệ Pajero trước đây.

Tuy nhiên, trên mẫu xe mới, hệ thống này nhiều khả năng được tái hiện dưới dạng kỹ thuật số thay vì ba đồng hồ analog như trước. Ngoài ra, xe dự kiến được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ người lái và các tính năng an toàn hiện đại hơn, phù hợp với vị trí sản phẩm mới trong danh mục SUV của Mitsubishi.

Thông tin chi tiết về trang bị của từng phiên bản hiện chưa được công bố và chắc chắn giá bán dự kiến cao hơn Pajero Sport. Với việc chuyển sang khung gầm rời, bổ sung công nghệ mới và lần đầu có hệ truyền động hybrid, Pajero thế hệ mới nhiều khả năng sẽ có giá bán cao hơn đáng kể so với Pajero Sport.

Tuy nhiên, khả năng Mitsubishi sẽ kiểm soát mức giá để Pajero vẫn có khả năng cạnh tranh trong nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời. Mẫu xe có thể được định vị nằm giữa Pajero Sport và Toyota Land Cruiser Prado về giá bán. Nếu những thông tin hiện tại được xác nhận, Pajero thế hệ mới sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn nhất của dòng SUV này trong nhiều năm, từ kết cấu khung gầm, hệ truyền động đến định vị sản phẩm. Thông tin chính thức dự kiến sẽ được Mitsubishi công bố thêm khi thời điểm ra mắt toàn cầu đến gần.