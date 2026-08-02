Mitsubishi Pajero hẹn ngày tái xuất toàn cầu, trở lại cuộc đua SUV cỡ lớn

Nhiều nguồn tin từ Nhật Bản cho biết Mitsubishi đang chuẩn bị trình làng Pajero thế hệ hoàn toàn mới vào ngày 2/9 tới, đánh dấu sự trở lại của dòng SUV biểu tượng sau nhiều năm vắng bóng trên thị trường quốc tế.

Theo tạp chí BestCar, lễ ra mắt dự kiến sẽ được tổ chức đồng thời tại nhiều quốc gia thay vì chỉ giới hạn ở Nhật Bản. Tuy nhiên, thời điểm mở bán chính thức của mẫu xe này nhiều khả năng sẽ khác nhau tùy từng thị trường.

Những hình ảnh chạy thử xuất hiện trong thời gian qua cho thấy Pajero mới vẫn trung thành với phong cách SUV địa hình đặc trưng, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, khoảng sáng gầm lớn và kích thước thuộc nhóm SUV cỡ lớn. Mẫu xe được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser và Nissan Patrol.

Pajero thế hệ mới được cho là phát triển trên nền tảng khung gầm rời chia sẻ với Triton, đi kèm hệ thống treo được tinh chỉnh để cân bằng giữa khả năng vận hành trên đường phố và năng lực off-road.

Ở giai đoạn đầu, xe nhiều khả năng sử dụng động cơ diesel tăng áp kép 2.4L, cho công suất khoảng 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động bốn bánh Super Select 4WD-II quen thuộc của Mitsubishi.

Bên cạnh phiên bản máy dầu, hãng xe Nhật Bản được cho là đang nghiên cứu thêm tùy chọn hybrid sạc điện nhằm mở rộng danh mục sản phẩm trong tương lai. Một số nguồn tin nhận định hệ truyền động này có thể được phát triển dựa trên nền tảng của Outlander PHEV, dù Mitsubishi hiện chưa xác nhận thông tin.

Khoang lái của Pajero mới dự kiến cũng sẽ được nâng cấp mạnh về công nghệ và chất lượng hoàn thiện. Trong các đoạn giới thiệu trước đó, hãng đã hé lộ cụm màn hình đa thông tin mới với khả năng hiển thị nhiều dữ liệu hỗ trợ vận hành địa hình như độ cao, độ nghiêng thân xe hay hướng di chuyển.

Hiện Mitsubishi vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật và giá bán chính thức. Tại Nhật Bản, giới truyền thông dự đoán mẫu SUV này có thể được niêm yết trong khoảng 5-7 triệu yên, tương đương 805 triệu đến 1,1 tỷ đồng.

Nếu kế hoạch ra mắt vào đầu tháng 9 trở thành hiện thực, Pajero sẽ là quân bài chiến lược giúp Mitsubishi trở lại cuộc cạnh tranh ở phân khúc SUV địa hình cỡ lớn sau nhiều năm bỏ ngỏ.