Người Việt mua xe hybrid nhiều nhất của hãng nào?

Doanh số bán xe hybrid tại Việt Nam đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể, mặc dù sức mua trên thị trường ô tô đang có dấu hiệu hồi phục. Theo thông tin từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 7/2026, doanh số ô tô mới của các thành viên VAMA đạt tổng cộng 33.707 xe, tăng 8% so với tháng trước. Tuy nhiên, phân khúc xe hybrid lại không theo kịp xu hướng này.

Lượng xe hybrid bán ra trong tháng 7 sụt giảm so với tháng 6.

Cụ thể, lượng tiêu thụ xe hybrid trong tháng 7/2026 đã giảm hơn 30%, chỉ đạt 1.636 xe, tương đương với việc giảm 711 xe so với tháng 6. Đây là mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua. Mặc dù thị trường ô tô đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 6, doanh số xe hybrid lại chững lại, cho thấy sự lạc nhịp trong phân khúc này.

Với tiêu chí “ăn chắc, mặc bền”, người tiêu dùng Việt vẫn ưu tiên lựa chọn các mẫu xe hybrid tự sạc đến từ các thương hiệu Nhật Bản như Toyota và Honda. Dù nhiều nhà sản xuất đã triển khai các chương trình ưu đãi và giảm giá để thu hút khách hàng, nhưng doanh số vẫn không khả quan.

Cần lưu ý rằng, số liệu từ VAMA chưa bao gồm doanh số các phiên bản hybrid của một số mẫu xe do KIA phân phối tại Việt Nam, cũng như lượng xe hybrid của Hyundai, Mercedes-Benz và các hãng xe Trung Quốc. Điều này có thể khiến bức tranh tổng thể về thị trường xe hybrid tại Việt Nam chưa được phản ánh đầy đủ.

Ngoài ra, phần lớn các phiên bản xe hybrid hiện tại tại Việt Nam đều được nhập khẩu từ các quốc gia trong khu vực, dẫn đến hạn chế về nguồn cung. Điều này cũng ảnh hưởng đến doanh số của nhiều mẫu xe trong bối cảnh nhu cầu với xe hybrid đang gia tăng.

Corolla Cross HEV vẫn là một trong những mẫu xe hybrid chủ lực của Toyota tại Việt Nam.

Toyota vẫn giữ vị thế áp đảo tại Việt Nam

Theo số liệu từ VAMA, trong tháng 7, mặc dù doanh số xe hybrid của Toyota giảm gần 35% so với tháng trước, nhưng vẫn đạt 1.233 xe, chiếm hơn 75% thị phần xe hybrid trong tháng. Các mẫu xe bán chạy nhất của Toyota như Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV và Yaris Cross HEV đều chiếm ba vị trí dẫn đầu trên thị trường.

Trong khi đó, Honda chỉ bán được 281 xe trong tháng 7, giảm 24,9% so với tháng 6, với mẫu Honda CR-V e:HEV RS vẫn là sản phẩm chủ lực. Suzuki ghi nhận sự tăng trưởng với 122 xe bán ra, tăng 35,3% nhờ vào mẫu XL7 Hybrid, trong khi doanh số của mẫu Fronx Hybrid không được công bố.

Tính đến hết tháng 7, tổng doanh số xe hybrid đạt 12.501 xe, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với dòng xe xanh.