Kia Sonet giảm giá mạnh tại đại lý, bản AT chưa đến 440 triệu đồng

Thị trường ô tô bước vào tháng 9 với hàng loạt chương trình ưu đãi nhằm kích cầu. Kia Sonet là một trong những mẫu xe đáng chú ý khi giá bán tại đại lý tiếp tục thấp hơn mức đề xuất của hãng.

Cụ thể, một số đại lý đang chào giá Kia Sonet AT ở mức 439 triệu đồng, thấp hơn 11 triệu đồng so với giá bán đề xuất 450 triệu đồng mà Kia Việt Nam công bố trong tháng này.

Trước đó, trong tháng 8, mức 450 triệu đồng từng được xem là “đáy” mới của Kia Sonet. Việc giá thực tế tiếp tục giảm thêm cho thấy cuộc cạnh tranh về giá trong nhóm SUV đô thị ngày càng quyết liệt, đặc biệt ở nhóm xe hướng đến khách hàng mua ô tô lần đầu.

Theo chương trình ưu đãi tháng 9, Kia áp dụng mức hỗ trợ 10-20 triệu đồng cho nhiều phiên bản thuộc ba dòng Sonet, Seltos và Carens, tùy từng phiên bản. Khách hàng cũng có thể nhận thêm một năm bảo hiểm vật chất.

Sau ưu đãi, Kia Sonet có giá từ 450 triệu đồng cho bản AT, 477 triệu đồng cho bản Deluxe, 517 triệu đồng cho bản Luxury và 584 triệu đồng cho bản Premium. Bên cạnh phương án giảm giá trực tiếp, khách mua Sonet và Seltos còn có thể lựa chọn gói hỗ trợ lãi suất 0% trong sáu tháng đầu, với khoản vay tối đa bằng 80% giá trị xe.

Ở mức 439 triệu đồng, Sonet đang cạnh tranh trực tiếp về giá với Suzuki Fronx, mẫu xe được một số đại lý chào bán khoảng 430 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Venue có giá thị trường khoảng 475 triệu đồng.

Kia Sonet AT được bổ sung vào danh mục sản phẩm từ tháng 9/2025, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên mức giá dễ tiếp cận. So với các phiên bản cao hơn, xe được cắt giảm một số trang bị nhưng vẫn giữ thiết kế tổng thể tương đối bắt mắt.

Giá bán đề xuất của Kia Sonet trong tháng 9. Ảnh: Kia

Ngoại thất Kia Sonet AT có nhiều điểm tương đồng với bản Deluxe. Tuy nhiên, xe sử dụng đèn chiếu sáng phía trước halogen, kết hợp mâm 16 inch hai tông màu. Đèn định vị ban ngày và đèn hậu vẫn sử dụng công nghệ LED.

Bên trong khoang cabin, Kia Sonet AT dùng chìa khóa cơ và không có tính năng khởi động từ xa. Hệ thống điều hòa cũng là loại chỉnh cơ. Dù vậy, xe vẫn được trang bị màn hình giải trí trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Danh sách trang bị an toàn của phiên bản giá rẻ này vẫn ở mức khá đầy đủ với 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi.

Với mức giá thực tế dưới 440 triệu đồng, Kia Sonet AT đang trở thành một lựa chọn đáng chú ý đối với khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV đô thị có chi phí đầu tư ban đầu thấp. Tuy nhiên, việc lựa chọn phiên bản này hay các đối thủ sẽ còn phụ thuộc vào nhu cầu về trang bị, không gian sử dụng và chính sách giá cụ thể tại từng đại lý.