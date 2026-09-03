Mitsubishi Pajero thế hệ mới trình làng

Sau khoảng 5 năm vắng bóng, Mitsubishi Pajero đã trở lại với thế hệ hoàn toàn mới, đánh dấu bước chuyển mình lớn của dòng SUV địa hình từng là biểu tượng của thương hiệu Nhật Bản. Mẫu xe được định vị là SUV đầu bảng mới của Mitsubishi, kết hợp khung gầm rời, hệ dẫn động 4 bánh chuyên dụng cùng loạt công nghệ tiện nghi và an toàn hiện đại.

Pajero thế hệ thứ 5 sở hữu kích thước dài x rộng x cao: 4.920 x 1.925 x 1.910 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm. Khoảng sáng gầm đạt 228 mm, tạo lợi thế khi vận hành trên những cung đường địa hình phức tạp. Thiết kế xe mang nhiều đường nét vuông vức, cơ bắp nhưng được hiện đại hóa. Phần đầu nổi bật với cụm đèn LED tạo hình chữ T, lưới tản nhiệt có hai kiểu thiết kế gồm dạng thanh ngang hoặc họa tiết tổ ong.

Mitsubishi Pajero đã trở lại với thế hệ hoàn toàn mới

Mitsubishi cũng khéo léo đưa một số chi tiết gợi nhớ lịch sử Pajero vào thế hệ mới. Cụm thiết kế ở cột C lấy cảm hứng từ thanh chống lật của thế hệ đầu tiên, trong khi phần đuôi sử dụng các đường nét hình lục giác gợi liên tưởng tới bánh dự phòng đặc trưng của những mẫu Pajero trước đây.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở kết cấu. Thay vì sử dụng thân xe liền khối như thế hệ trước, Pajero mới chuyển sang khung gầm dạng thang (ladder frame) có độ cứng cao. Đây là nền tảng được Mitsubishi phát triển theo hướng ưu tiên khả năng vận hành địa hình nhưng vẫn đảm bảo sự ổn định khi sử dụng trên đường phố.

Pajero thế hệ thứ 5 sở hữu kích thước dài x rộng x cao: 4.920 x 1.925 x 1.910 mm.

Mitsubishi cũng khéo léo đưa một số chi tiết gợi nhớ lịch sử Pajero vào thế hệ mới.

Xe sử dụng hệ thống treo trước tay đòn kép và treo sau liên kết 5 điểm. Mitsubishi cho biết hệ thống treo được tinh chỉnh nhằm duy trì khả năng bám đường của bánh xe trên địa hình không bằng phẳng, đồng thời cải thiện độ êm ái khi vận hành đường trường.

Pajero mới được thiết kế với cấu hình 7 chỗ, hướng tới vai trò một mẫu SUV đầu bảng thay vì chỉ tập trung vào khả năng off-road. Khoang cabin sở hữu màn hình trung tâm 14,3 inch kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số. Một điểm đáng chú ý là màn hình Multi-Meter, cung cấp các thông tin phục vụ chạy địa hình như độ cao, hướng la bàn, nhiệt độ cũng như góc nghiêng và góc dốc của xe.

Pajero mới được thiết kế với cấu hình 7 chỗ, hướng tới vai trò một mẫu SUV đầu bảng.

Các trang bị đáng chú ý khác gồm cửa sổ trời toàn cảnh, gương chiếu hậu kỹ thuật số, camera 360 độ có chế độ quan sát khu vực dưới gầm, điều hòa tự động 3 vùng và hệ thống âm thanh Yamaha 12 loa. Hàng ghế thứ hai có thể trượt 150 mm và gập theo tỷ lệ 60:40, trong khi hàng ghế thứ ba có khả năng gập phẳng 50:50, giúp tăng tính linh hoạt khi chở người hoặc hành lý.

Động cơ tăng áp và hệ dẫn động mới

Mitsubishi Pajero thế hệ mới sử dụng động cơ diesel, dung tích 2.4L tăng áp, công suất khoảng 201-204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 8 cấp, hướng tới khả năng vận hành mạnh ở dải tua thấp và cải thiện sự mượt mà khi di chuyển trên đường trường.

Sức mạnh động cơ được truyền tới hệ thống Super Select 4WD-II (SS4-II), vốn là một trong những công nghệ đặc trưng của Mitsubishi. Hệ thống cung cấp các chế độ dẫn động 2H, 4H, 4HLc và 4LLc, cho phép người lái lựa chọn cấu hình phù hợp với từng điều kiện mặt đường.

Bên cạnh đó, hệ thống Super-All Wheel Control (S-AWC) tiếp tục đóng vai trò kiểm soát lực kéo và độ ổn định của xe, kết hợp với các chế độ lái địa hình như bùn, cát, đá và tuyết.

Pajero mới được trang bị gói hỗ trợ lái MI-PILOT, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Xe đồng thời có các công nghệ như cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp và hỗ trợ hạn chế nhầm chân ga.

Hệ thống túi khí cũng được nâng lên 8 túi, cho thấy Mitsubishi đang hướng Pajero tới nhóm khách hàng yêu cầu cao hơn về sự tiện nghi và an toàn bên cạnh khả năng địa hình truyền thống.

Kỳ vọng trở thành đối thủ mới trong nhóm SUV địa hình cỡ lớn

Pajero thế hệ mới đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chiến lược sản phẩm của Mitsubishi. Không chỉ phục hồi một cái tên giàu tính biểu tượng, hãng còn đưa mẫu xe lên vị trí flagship, bổ sung các yếu tố tiện nghi và công nghệ để cạnh tranh trong nhóm SUV địa hình cỡ lớn.

Đồng hồ hiên thị thông tin địa hình từ thời xe V45 đã xuất hiện lại trên dòng xe mới.

Núm gài cầu được tích hợp luôn nút chỉnh chế độ lái.

Mẫu xe sẽ được sản xuất tại Thái Lan, trước tiên bán tại Thái Lan, sau đó tới Nhật Bản và Australia trong năm tài chính 2026. Từ năm tài chính 2027, Mitsubishi dự kiến mở rộng phân phối Pajero tới khoảng 100 quốc gia, trong đó có các thị trường ASEAN.

Với sự kết hợp giữa khung gầm rời, động cơ diesel 2.4L, hệ dẫn động Super Select 4WD-II và S-AWC, Pajero mới đang cho thấy tham vọng trở lại cuộc chơi SUV địa hình cao cấp. Tuy nhiên, giá bán và thời điểm phân phối tại từng thị trường sẽ là những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh thực tế của mẫu xe này.