Mercedes-Maybach S580 thế hệ mới lộ diện

Mercedes-Maybach S-Class sẽ có thêm phiên bản S580 trong năm 2027, mang đến lựa chọn động cơ V8 bên cạnh mẫu S680 sử dụng máy V12. Về thiết kế, Maybach S580 2027 cũng nhận được những thay đổi tương tự phần còn lại của dòng S-Class.

Lưới tản nhiệt được mở rộng, đi cùng bộ mâm thiết kế mới. Hệ thống thông tin giải trí chuyển sang nền tảng MB.OS. Bên trong, xe có màn hình trung tâm 14,4 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình riêng dành cho hành khách phía trước.

Mercedes-Maybach S-Class sẽ có thêm phiên bản S580 trong năm 2027.

Hàng ghế sau tiếp tục là khu vực được chăm chút nhiều nhất. Hai màn hình 13,1 inch phục vụ nhu cầu giải trí, trong khi ghế và tựa tay có chức năng sưởi. Hệ thống âm thanh Burmester 31 loa mang đến trải nghiệm âm thanh cao cấp cho khoang hành khách.

Mercedes-Benz cũng bổ sung các công nghệ hỗ trợ lái thế hệ mới, trong đó có tính năng giúp hạn chế nguy cơ mâm xe va quệt vào lề đường. Mercedes-Maybach S580 mới được trang bị động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép, cho công suất 395 kW và mô-men xoắn 750 Nm.

Hệ thống mild-hybrid 48V có thể bổ sung thêm 17 kW và 205 Nm khi cần. Trong khi đó, S680 tiếp tục sử dụng động cơ V12, dung tích 6.0L tăng áp kép, công suất 463 kW và mô-men xoắn 900 Nm. Không có sự hỗ trợ từ hệ thống hybrid, cỗ máy 12 xi-lanh vẫn là lựa chọn mạnh nhất trong gia đình Maybach S-Class.

Hàng ghế sau tiếp tục là khu vực được chăm chút nhiều nhất. Hai màn hình 13,1 inch.

Cả hai phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động bốn bánh, hệ thống treo khí nén và hộp số tự động 9 cấp. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h được công bố ở mức 4,5 giây. Với S580 2027 mới, Mercedes-Maybach mở rộng dòng S-Class theo hướng dễ tiếp cận hơn về động cơ, nhưng vẫn giữ lại những yếu tố cốt lõi của một chiếc limousine hạng sang, đó là sức mạnh V8, không gian phía sau rộng rãi và danh sách trang bị cao cấp.