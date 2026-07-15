Lộ thêm ảnh phác thảo mới về dòng Mitsubishi Pajero iO

Một số kênh truyền thông vừa công bố loạt hình ảnh dựng dự đoán về Mitsubishi Pajero iO thế hệ mới, đồng thời cho rằng mẫu SUV từng được nhiều người biết đến này có khả năng được Mitsubishi đưa trở lại sau nhiều năm ngừng sản xuất.

Theo các bản dựng, Mitsubishi Pajero iO thế hệ mới được định hình theo phong cách vuông vức, khỏe khoắn với nhiều chi tiết gợi nhớ đến mẫu All-New Pajero dự kiến ra mắt trong quý III năm nay. Dù sở hữu ngoại hình mang đậm chất SUV off-road, mẫu xe được cho là sẽ có kích thước nhỏ gọn hơn để tham gia phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Mitsubishi Pajero iO thế hệ mới được định hình theo phong cách vuông vức.

Thiết kế này được kỳ vọng giúp Pajero iO duy trì sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị, đồng thời vẫn đảm bảo không gian sử dụng đủ rộng cho nhu cầu hằng ngày. Pajero iO từng được định vị nằm giữa Pajero Mini và Pajero cỡ lớn trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi. Mẫu xe tạo dấu ấn nhờ kích thước vừa phải, khả năng vận hành linh hoạt cùng hệ dẫn động bốn bánh đặc trưng.

Trong bối cảnh nhu cầu đối với các mẫu SUV cỡ nhỏ mang phong cách địa hình ngày càng tăng, nhiều chuyên trang ô tô tại Nhật Bản nhận định Mitsubishi có thể cân nhắc hồi sinh Pajero iO để bổ sung vào dải sản phẩm SUV trong tương lai.

Hiện Mitsubishi chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về kế hoạch phát triển hay thời điểm ra mắt Pajero iO thế hệ mới. Vì vậy, những hình ảnh đang xuất hiện chỉ mang tính chất phác họa và dự đoán từ truyền thông Nhật Bản.