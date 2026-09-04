Những điều chủ xe Xpander tại Việt Nam mong hãng thay đổi ở thế hệ tiếp theo

Sau nhiều năm giữ vị trí nổi bật trong nhóm MPV phổ thông, Mitsubishi Xpander đã đáp ứng khá tốt nhu cầu gia đình nhờ không gian rộng, gầm cao và chi phí sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, khi các đối thủ ngày càng nâng cấp mạnh về công nghệ, người dùng cũng kỳ vọng thế hệ tiếp theo của Xpander sẽ có những thay đổi rõ rệt hơn.

Mitsubishi Xpander hiện vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC, công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Trên phiên bản mới, Mitsubishi đã nâng chiều dài tổng thể lên 4.595 mm và khoảng sáng gầm đạt 225 mm, đồng thời bổ sung một số trang bị tiện nghi, an toàn.

Xpander Hybrid tinh chỉnh nhẹ thiết kế. Xe trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED,

Tuy nhiên, với những người đã sử dụng Xpander trong thời gian dài, một số điểm được kỳ vọng sẽ tiếp tục được cải thiện ở thế hệ kế tiếp.

Động cơ mạnh hơn, hộp số hiện đại hơn

Đây có lẽ là mong muốn được nhắc đến nhiều nhất. Động cơ 1.5L trên Xpander được đánh giá phù hợp với nhu cầu đi phố và chở gia đình, nhưng khi xe chở đủ 7 người cùng hành lý hoặc di chuyển trên cao tốc, khả năng tăng tốc không thực sự nổi bật.

Một số chủ xe kỳ vọng Mitsubishi sẽ phát triển động cơ mới có công suất và mô-men xoắn cao hơn, đồng thời cải thiện khả năng tăng tốc ở dải tốc độ trung bình. Hộp số cũng là điểm đáng chú ý. Xpander hiện vẫn sử dụng hộp số tự động 4 cấp trên các phiên bản AT và AT Premium.

Hệ truyền động hybrid, gồm máy xăng 1,5 lít hút khí tự nhiên và kết hợp với mô tơ điện.

Trong bối cảnh nhiều đối thủ đã chuyển sang CVT, hộp số nhiều cấp hoặc hệ truyền động hybrid, việc nâng cấp hệ thống truyền động được xem là yếu tố quan trọng nếu Xpander muốn duy trì lợi thế trong thế hệ tiếp theo. Và điều mà khách hàng Việt quan tâm nhất chính là cụm động cơ lai điện Hybrid mới đã được ra mắt ở nhiều thị trường Đông Nam Á.

Bổ sung gói ADAS đầy đủ hơn

Xpander đã có những tính năng an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và trên các phiên bản cao cấp có thêm một số trang bị hỗ trợ người lái. Tuy nhiên, người dùng hiện ngày càng quan tâm đến các công nghệ như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hay hỗ trợ giữ làn đường.

Đây là nhóm trang bị mà thế hệ Xpander mới được kỳ vọng sẽ có mặt rộng rãi hơn, thay vì chỉ tập trung vào tiện nghi.

Nội thất hiện đại nhưng vẫn phải thực dụng

Trang bị công nghệ hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng,

Một ưu điểm lớn của Xpander là khả năng tối ưu không gian. Vì vậy, người dùng không nhất thiết đòi hỏi một khoang cabin quá cầu kỳ mà mong Mitsubishi giữ được triết lý thực dụng, đồng thời nâng cấp chất lượng vật liệu và công nghệ.

Màn hình giải trí lớn hơn, bảng đồng hồ kỹ thuật số, kết nối không dây với điện thoại, nhiều cổng USB-C và hệ thống điều hòa hiệu quả hơn cho cả ba hàng ghế là những nâng cấp có thể tạo khác biệt trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Đặc biệt, với một mẫu MPV thường xuyên chở gia đình, khả năng bố trí hộc chứa đồ, khay để cốc và các vị trí sạc thiết bị cho hành khách phía sau vẫn quan trọng không kém kích thước màn hình.

Cách âm tốt hơn khi chạy cao tốc

Mitsubishi Xpander có không gian nội thất rộng rãi.

Nếu Xpander thế hệ mới được nâng cấp, khả năng cách âm cũng là một điểm đáng cân nhắc. Ở tốc độ đô thị, tiếng ồn có thể chưa phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, khi chạy đường trường hoặc cao tốc, tiếng lốp và tiếng gió có thể ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm của hành khách.

Việc bổ sung vật liệu cách âm, kính cách âm hoặc tối ưu hệ thống gioăng cửa sẽ giúp Xpander phù hợp hơn với những gia đình thường xuyên di chuyển đường dài.

Vẫn phải giữ ưu thế về không gian và chi phí sử dụng

Ở bản HEV kích thước tổng thể của bản hybrid không thay đổi so với bản động cơ đốt trong.

Dù mong muốn nhiều nâng cấp, phần lớn người dùng Xpander có lẽ không muốn mẫu xe này đánh mất những ưu điểm vốn có. Khả năng chở 7 người, hàng ghế thứ ba tương đối hữu dụng, khoảng sáng gầm lớn và chi phí sử dụng hợp lý vẫn là những yếu tố quan trọng.

Vì vậy, bài toán của Mitsubishi ở thế hệ tiếp theo không đơn thuần là bổ sung thật nhiều trang bị mà phải cân bằng giữa công nghệ, khả năng vận hành và giá bán.

Khung gầm của Xpander hybrid mới giữ nguyên như bản cũ.

Xpander đã tạo được vị thế riêng trong phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam. Những nâng cấp gần đây cho thấy Mitsubishi vẫn đang từng bước hoàn thiện sản phẩm, từ thiết kế, hệ thống treo đến tiện nghi và an toàn. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn, thế hệ Xpander tiếp theo sẽ cần một bước tiến rõ ràng hơn, đặc biệt ở động cơ, hộp số, ADAS, khả năng cách âm và công nghệ cabin.

Nếu Mitsubishi giải quyết được những điểm này mà vẫn duy trì không gian rộng, độ thực dụng và mức chi phí sở hữu dễ tiếp cận, Xpander hoàn toàn có thể tiếp tục là một trong những lựa chọn đáng chú ý của nhóm khách hàng gia đình tại Việt Nam.