Đại lý nhận cọc VinFast VF Wild từ 15/9, giá dự kiến khoảng 800 triệu đồng

VinFast hiện chưa công bố chính thức thời điểm mở bán, số phiên bản hay giá bán của VF Wild. Tuy nhiên, theo các tư vấn bán hàng, xe dự kiến được đưa tới hệ thống đại lý để khách hàng trực tiếp xem xe trong tháng 9.

Mức giá khoảng 800 triệu đồng nếu được xác nhận sẽ giúp VF Wild cạnh tranh trong nhóm bán tải phổ biến tại Việt Nam, nơi Ford Ranger và Toyota Hilux đang chiếm ưu thế. Trước đó, mẫu xe từng gây chú ý khi xuất hiện dưới dạng concept và sau đó liên tục được bắt gặp trên đường thử với nhiều thay đổi nhằm phù hợp hơn với phiên bản thương mại.

So với thiết kế concept, khoang cabin của VinFast VF Wild bản thương mại được cho là đã được điều chỉnh theo hướng đơn giản và thực dụng hơn. Một số hình ảnh rò rỉ cho thấy bảng táp-lô sử dụng màn hình trung tâm dạng đặt nổi, kích thước ước tính khoảng 9-10 inch.

Bệ trung tâm được thiết kế tối giản, loại bỏ nhiều phím bấm vật lý để dành không gian cho khay sạc không dây và hộc để cốc. Trên các nguyên mẫu chạy thử, ghế lái được cho là vẫn sử dụng cơ cấu chỉnh cơ.

Một số chi tiết tạo điểm nhấn vẫn được duy trì, như phần ta-pi cửa với họa tiết lấy cảm hứng từ bản đồ địa hình. Khoang lái cũng được cho là chia sẻ một số linh kiện với VF 8, gồm thiết kế vô-lăng, cụm phím điều khiển kính cửa và nhiều khả năng là cần số điện tử dạng cần gạt phía sau vô-lăng.

Trong khi đó, bản concept sở hữu thiết kế nội thất hiện đại hơn với vô-lăng hai chấu, hệ thống điều khiển mang đậm chất kỹ thuật số và hai màn hình giải trí riêng cho hàng ghế sau.

VinFast VF Wild bản concept trưng bày tại triển lãm

Bên cạnh thiết kế, hệ truyền động cũng là yếu tố được quan tâm trên VinFast VF Wild. Một số nguyên mẫu chạy thử gần đây xuất hiện với hai nắp bố trí đối xứng ở hai bên thân xe. Nhiều đồn đoán cho rằng đây có thể là vị trí dành cho cổng sạc và nắp bình nhiên liệu, qua đó làm dấy lên khả năng xe sử dụng hệ truyền động EREV (Extended-Range Electric Vehicle).

Với EREV, bánh xe được dẫn động bằng mô-tơ điện, trong khi động cơ đốt trong đảm nhiệm vai trò vận hành máy phát để bổ sung năng lượng cho pin khi cần. Cách tiếp cận này giúp xe duy trì đặc tính vận hành của ô tô điện nhưng giảm sự phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc, đặc biệt trên những hành trình dài.

Nếu thông tin được xác nhận, VinFast VF Wild có thể đạt phạm vi hoạt động tổng thể khoảng 1.000 km nhờ kết hợp năng lượng từ pin và nhiên liệu. Đây cũng sẽ là mẫu xe đầu tiên của VinFast sử dụng công nghệ EREV.

Hiện các thông tin về giá bán, số phiên bản, thời điểm nhận đặt cọc và hệ truyền động của VF Wild vẫn cần VinFast xác nhận chính thức.