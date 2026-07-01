Mitsubishi Pajero 2027 lộ nội thất đậm chất off-road, dùng khung gầm Triton

Chiến dịch quảng bá dành cho Mitsubishi Pajero thế hệ mới đang được đẩy nhanh trước thời điểm ra mắt vào mùa thu 2026. Sau khi công bố một phần thiết kế ngoại thất, hãng xe Nhật Bản lần đầu giới thiệu không gian nội thất của mẫu SUV, cho thấy sự kết hợp giữa các chi tiết mang tính biểu tượng của Pajero với công nghệ số hiện đại.

Điểm nhấn nằm ở cụm ba đồng hồ đặc trưng từng xuất hiện trên các thế hệ Pajero trước, nay được tái hiện dưới dạng màn hình kỹ thuật số Multimeter. Hệ thống này hiển thị theo thời gian thực nhiều thông số phục vụ lái xe địa hình như độ cao, góc nghiêng dọc, góc nghiêng ngang, hướng la bàn, nhiệt độ môi trường và trạng thái phân bổ mô-men xoắn. Giao diện có nhiều nét tương đồng với hai mẫu SUV mới của Mitsubishi là Destinator và Xforce.

Theo Mitsubishi, Pajero mới được phát triển với trọng tâm là khả năng vận hành off-road nhưng vẫn đảm bảo sự ổn định và êm ái khi di chuyển trên đường nhựa. Mẫu SUV sẽ sử dụng nền tảng khung gầm rời (ladder-frame) tương tự bán tải Triton, song khoang cabin cùng hệ thống treo trước và sau đã được tinh chỉnh riêng để cân bằng giữa khả năng vượt địa hình và chất lượng vận hành. Hãng cũng cho biết Pajero nhiều khả năng sẽ sở hữu hệ truyền động điện hóa, nằm trong chiến lược mở rộng danh mục xe hybrid của Mitsubishi trong những năm tới.

Ngoại thất Pajero thế hệ mới tiếp tục giữ phong cách SUV việt dã truyền thống với thân xe vuông vức, nắp ca-pô cao, các đường gân dập nổi, vòm bánh xe cỡ lớn, cột C dày và phần đuôi dựng đứng. Phía trước nổi bật với dải đèn LED định vị hình chữ T bao quanh logo ba viên kim cương.

Mitsubishi dự kiến sẽ tiếp tục công bố thêm thông tin về mẫu xe trên trang giới thiệu chuyên biệt trước khi Pajero chính thức ra mắt vào mùa thu năm 2026, đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng.