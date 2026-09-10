Suzuki trình làng loạt mô tô mới, giá từ 37,5 triệu đồng

Đối với Gixxer và Gixxer SF, Suzuki bổ sung phối màu hai tông Metallic Oort Gray kết hợp Pearl Blaze Orange, tạo sự tương phản giữa màu xám và cam. Bên cạnh tùy chọn mới, hai mẫu xe vẫn tiếp tục được phân phối với các màu hiện có. Suzuki Gixxer có giá khởi điểm 137.221 Rupee (khoảng 37,5 triệu đồng), trong khi Gixxer SF có giá từ 140.729 Rupee (khoảng 38,5 triệu đồng).

Gixxer SF 2026.

Gixxer 2026.

Cả hai mẫu xe tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 155 cc, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải OBD-2B. Động cơ cho công suất tối đa 13,6 PS và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm. Trang bị đáng chú ý gồm hệ thống kết nối Suzuki Ride Connect, đèn LED, phanh đĩa và ABS một kênh.

Ở nhóm dung tích lớn hơn, Gixxer 250 và Gixxer SF 250 được bổ sung phối màu Glass Sparkle Black kết hợp Metallic Oort Gray. Gixxer 250 mang phong cách naked với thiết kế để lộ nhiều chi tiết cơ khí, có giá từ 184.517 Rupee (khoảng 50,5 triệu đồng). Trong khi đó, Gixxer SF 250 sở hữu thiết kế thể thao với bộ quây kín, có giá khởi điểm 192.768 Rupee (khoảng 52,8 triệu đồng).

Gixxer SF 250 2026.

Gixxer 250 2026.

Hai mẫu xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 250 cc, kết hợp hệ thống làm mát dầu Suzuki Oil Cooling System (SOCS) và hộp số 6 cấp. Động cơ cho công suất tối đa 26,5 PS và mô-men xoắn cực đại 22,2 Nm. ABS hai kênh được trang bị tiêu chuẩn.

Đáng chú ý nhất trong dòng sản phẩm là Gixxer SF 250 FFV, phiên bản sử dụng công nghệ nhiên liệu linh hoạt. Mẫu xe này được bổ sung hai tùy chọn màu gồm Glass Sparkle Black kết hợp Metallic Oort Gray và Glass Sparkle Black. Với giá khởi điểm 198.476 Rupee (khoảng 54,3 triệu đồng), Gixxer SF 250 FFV hiện là phiên bản có giá cao nhất trong gia đình Gixxer.

Điểm đặc biệt của Gixxer SF 250 FFV nằm ở khả năng sử dụng nhiên liệu có hàm lượng ethanol lên tới 85%, hay E85. Công nghệ nhiên liệu linh hoạt cho phép động cơ vận hành với nhiều tỷ lệ pha ethanol khác nhau, phù hợp với định hướng phát triển nhiên liệu sinh học tại Ấn Độ.

Không chỉ khác biệt về khả năng sử dụng nhiên liệu, Gixxer SF 250 FFV còn có công suất cao hơn phiên bản tiêu chuẩn. Suzuki công bố mẫu xe này đạt 27,9 PS và mô-men xoắn 22,5 Nm, tăng nhẹ so với mức 26,5 PS và 22,2 Nm của Gixxer 250 và Gixxer SF 250.

Như vậy, phiên bản 2026 của dòng Gixxer chủ yếu tập trung vào việc làm mới diện mạo thông qua các tùy chọn màu sắc, trong khi bản SF 250 FFV tiếp tục tạo khác biệt nhờ công nghệ nhiên liệu linh hoạt và mức hiệu suất nhỉnh hơn.