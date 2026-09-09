Bảng giá xe máy điện Honda ICON e: tháng 9/2026: Giảm ngay 2 triệu đồng!

Honda ICON e: hiện là mẫu xe máy điện có giá bán thấp nhất của Honda tại thị trường Việt Nam, hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng một phương tiện nhỏ gọn, dễ điều khiển và linh hoạt khi di chuyển hằng ngày trên phố.

Xe sở hữu kích thước tổng thể 1.796 x 680 x 1.085 mm, chiều cao yên 742 mm, phù hợp với vóc dáng của đa số người dùng Việt Nam. Mẫu xe cũng hướng tới nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là học sinh THPT từ đủ 16 tuổi trở lên.

Về vận hành, Honda ICON e: được trang bị động cơ điện công suất 1,5 kW đặt ở bánh sau, cho công suất tối đa 1,81 kW và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Xe có tốc độ tối đa 48 km/h, do đó người từ đủ 16 tuổi có thể điều khiển mà không cần giấy phép lái xe.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin lithium 48V x 30,6 Ah, cho quãng đường di chuyển khoảng 71 km sau mỗi lần sạc đầy. Pin có thiết kế tháo rời, giúp người dùng dễ dàng mang vào nhà hoặc văn phòng để sạc. Thời gian sạc từ 0-100% mất khoảng 8 giờ.

Về trang bị, Honda ICON e: sở hữu hệ thống chiếu sáng LED cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Phía trước xe có hốc chứa đồ tích hợp cổng sạc USB, mang đến sự thuận tiện cho người dùng trong quá trình sử dụng hằng ngày. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, kết hợp công nghệ CBS nhằm tăng độ an toàn khi vận hành.

Đáng chú ý, trong tháng 9 này, Honda Việt Nam đang áp dụng chương trình ưu đãi tặng ngay 2 triệu đồng cho khách hàng mua Honda ICON e:. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán các phiên bản của mẫu xe máy điện này như sau:

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VND) Giá tại đại lý (VND) Honda ICON e: Cao cấp 20,520,000 18,520,000 Honda ICON e: Đặc biệt 20,716,363 18,716,363 Honda ICON e: Thể Thao 20,912,727 18,912,727 Pin bán kèm xe 8,836,363

Lưu ý: Mức giá trên đây đã gồm VAT, pin và bộ sạc

Ngoài ưu đãi của hãng, các đại lý cũng đưa ra những chương trình ưu đãi riêng. Phần lớn là tặng quà như mũ bảo hiểm, thảm chống trượt, áo mưa,...một số đại lý cũng có chương trình giảm giá riêng tuy nhiên số lượng không nhiều.