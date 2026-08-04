Vua Bảo Đại từng sở hữu 3 chiếc Ferrari cực hiếm: Số phận những siêu xe hàng trăm tỷ này giờ ra sao sau gần 70 năm?

Vị vua Việt Nam có niềm đam mê đặc biệt với siêu xe Ferrari

Trong lịch sử hoàng gia Việt Nam, cựu hoàng Bảo Đại (Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy) không chỉ được biết đến là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn mà còn là một người sở hữu một bộ sưu tập xe hơi khiến giới thượng lưu phương Tây thời đó cũng phải ngả mũ.

Trong số những cỗ máy tốc độ từng được vị cựu hoàng sở hữu, đáng chú ý nhất là bộ ba siêu xe mang thương hiệu Ferrari mà ông tậu trong giai đoạn sống tại Pháp: Ferrari 340 America (đời 1952, số khung 0212 A), Ferrari 375MM Spyder (đời 1954 - 1955, số khung 0450 AM) và Ferrari 410 Superamerica Series I Coupe (đời 1955-1956, số khung 0493 SA). Đây đều là những dòng xe được sản xuất với số lượng rất hạn chế, dành cho tầng lớp siêu giàu và giới quý tộc châu Âu.

Theo các tài liệu về lịch sử Ferrari và thông tin từ giới sưu tầm xe cổ, trong ba chiếc Ferrari từng thuộc về Bảo Đại, hiện nay chỉ rõ tung tích 2 chiếc xe là 375MM Spyder và 410 Superamerica.

Vua Bảo Đại là người sở hữu một bộ sưu tập xe hơi đắt tiền hiếm có

Về chiếc 375MM Spyder, đây là mẫu xe đua đường trường danh tiếng của Ferrari, sử dụng động cơ V12 dung tích 4,5 lít. Ferrari chỉ sản xuất số lượng rất ít 375MM Spyder trong giai đoạn đầu những năm 1950, khiến dòng xe này trở thành mục tiêu săn lùng của các nhà sưu tập trên toàn thế giới.

Điều đặc biệt là chiếc xe của Bảo Đại từng được sơn màu xanh hoàng gia thay vì màu đỏ Rosso Corsa truyền thống của Ferrari. Trên nắp ca-pô vẫn còn dấu tích huy hiệu hoàng gia triều Nguyễn được vẽ thủ công, giúp chiếc xe mang giá trị lịch sử vượt xa một mẫu xe thể thao thông thường.

Về chiếc 410 Superamerica, Ferrari giới thiệu dòng xe này vào năm 1955 như một trong những mẫu grand tourer cao cấp nhất của hãng thời bấy giờ. Xe được trang bị động cơ V12 dung tích gần 5.0 lít, phát triển từ mẫu xe đua Ferrari 410 S, cho công suất tối đa 335 mã lực tại 6.000 vòng/phút nhờ sử dụng ba bộ chế hòa khí Weber 40 DCF.

Số phận chiếc xe Ferrari 375MM Spyder của vua Bảo Đại

Ít người biết rằng chiếc Ferrari 375MM Spyder hiện nay không còn giữ nguyên toàn bộ cấu hình xuất xưởng. Theo các tài liệu được công bố, sau một thời gian sử dụng, động cơ V12 nguyên bản của chiếc xe bị hư hỏng. Thay vì sửa chữa với chi phí rất lớn, xe được thay bằng động cơ V12 4,9 lít lấy từ chiếc Ferrari 410 Superamerica cũng từng thuộc sở hữu của Bảo Đại. Sau đó, phần thân xe cũng được thay bằng thân vỏ của một chiếc Ferrari 250 GT Tour de France.

Nói cách khác, chiếc xe hiện nay chứa dấu tích của ba dòng Ferrari danh tiếng: khung gầm 375MM Spyder, động cơ 410 Superamerica và thân vỏ mang kiểu dáng 250 GT Tour de France.

Sau quá trình cải tạo, chiếc Ferrari được sơn hai màu xanh đậm và bạc. Thân xe không còn dạng mui trần thấp, rộng của 375MM Spyder mà trở thành coupé kín, có nóc cố định, kính chắn gió cao và khoang hành khách phù hợp hơn với việc sử dụng trên đường dài.

Ferrari 375MM Spyder hiện nay không còn giữ nguyên toàn bộ cấu hình xuất xưởng. Ảnh supercarnostalgia.

Năm 1968, Bảo Đại bán chiếc Ferrari đã thay động cơ và thân vỏ cho hai anh em Hans và Fritz Schlumpf. Họ là những nhà công nghiệp dệt may tại vùng Alsace, Pháp, đồng thời là một trong những nhà sưu tập xe cổ lớn nhất châu Âu thời bấy giờ.

Sau khi đế chế dệt may của Schlumpf sụp đổ, bộ sưu tập xe đồ sộ của ông được tiếp quản và trở thành nền tảng hình thành Cité de l'Automobile tại thành phố Mulhouse, bảo tàng ô tô lớn nhất nước Pháp và cũng thuộc nhóm lớn nhất thế giới.

Hồ sơ của Bộ Văn hóa Pháp hiện ghi nhận chiếc xe dưới tên “coupé 450 AM thuộc Bộ sưu tập Schlumpf”, số kiểm kê MNA 0321. Xe được lưu giữ tại Musée national de l’Automobile ở Mulhouse, trong phòng trưng bày của bảo tàng. Dữ liệu chính thức xác định chiếc xe được chế tạo năm 1954, mang số khung 0450 AM, dài 452 cm, rộng 170 cm và cao 130 cm. Tình trạng bảo quản được đánh giá là tốt.

Đáng chú ý, hồ sơ pháp lý của Pháp xác định xe thuộc sở hữu công. Ngày 14/4/1978, hiện vật được xếp hạng bảo vệ theo diện “objet” – một loại hình di sản động sản trong hệ thống di tích lịch sử của Pháp.

Số phận chiếc xe Ferrari 410 Superamerica của vua Bảo Đại

Sau nhiều năm được phục hồi tỉ mỉ, chiếc Ferrari 410 Superamerica từng thuộc sở hữu của cựu hoàng Bảo Đại đã xuất hiện tại Pebble Beach Concours d’Elegance 2023, một trong những sự kiện xe cổ danh giá nhất thế giới. Chiếc xe còn tham gia hành trình Tour d’Elegance dài 80 km và giành giải thưởng FIVA Award dành cho mẫu xe thời hậu Thế chiến II được bảo tồn xuất sắc.

Theo Gooding & Company, chiếc Ferrari mang số khung 0493 SA, sản xuất năm 1956, sở hữu màu sơn xanh dương cùng phần mui trắng ngà độc đáo. Đây là một trong chỉ 12 chiếc Ferrari 410 Superamerica từng được chế tạo. Điểm đặc biệt nhất là trên nắp capo vẫn còn biểu tượng rồng vẽ tay, được cho là dấu ấn hoàng gia triều Nguyễn, gắn liền với chủ nhân đầu tiên - vua Bảo Đại.

Chiếc Ferrari 410 Superamerica từng thuộc sở hữu của cựu hoàng Bảo Đại đã xuất hiện tại Pebble Beach Concours d’Elegance 2023. Ảnh: Classic Driver.

Chiếc Ferrari hiện được bảo quản trong tình trạng rất tốt, nội thất da Connolly vẫn giữ được vẻ nguyên bản và đi kèm nhiều tài liệu chứng minh nguồn gốc lịch sử. Sau gần 70 năm, mẫu xe này được định giá lên tới 3,5 triệu USD (khoảng 89 tỷ đồng) nhờ sự kết hợp giữa giá trị kỹ thuật, độ hiếm và câu chuyện hoàng gia đặc biệt.

Bảo Đại được xác định là chủ nhân đầu tiên của chiếc Ferrari 410 Superamerica này. Ông mua xe vào năm 1956, đúng thời điểm mẫu xe được hoàn thiện, trong giai đoạn đang sinh sống tại Pháp sau khi rời Việt Nam.

Khi hoàn cảnh tài chính thay đổi, cựu hoàng buộc phải bán lại chiếc Ferrari, mở ra hành trình lưu lạc qua nhiều đời chủ. Sau khi rời tay Bảo Đại, chiếc xe lần lượt thuộc sở hữu của một số nhà sưu tập tại Pháp trước khi được Fabrizio Violati, một doanh nhân và nhà sưu tập xe Ferrari nổi tiếng người Italy, mua lại vào năm 1980. Dưới sự chăm sóc của Violati, chiếc Ferrari 410 Superamerica được đưa vào bộ sưu tập tư nhân cùng nhiều mẫu xe quý hiếm khác của Ferrari và Abarth.