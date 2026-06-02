Xế cổ cửa cánh chim hơn 40 năm tuổi xuất hiện trong MV của Sơn Tùng M-TP

Trong MV Come My Way vừa phát hành, Sơn Tùng M-TP xuất hiện cùng một chiếc xe cổ DeLorean DMC-12, mẫu xe thể thao được sản xuất từ đầu thập niên 1980. Với thiết kế cửa mở kiểu cánh chim và thân xe bằng thép không gỉ, DMC-12 là một trong những mẫu xe có ngoại hình dễ nhận biết nhất của ngành công nghiệp ô tô.

DeLorean DMC-12 xuất hiện trong MV mới nhất của Sơn Tùng M-TP. Ảnh cắt từ video.

DeLorean DMC-12 là sản phẩm duy nhất của hãng DeLorean Motor Company do doanh nhân người Mỹ John DeLorean thành lập. Mẫu xe được sản xuất trong giai đoạn 1981-1983 tại Bắc Ireland trước khi hãng xe này ngừng hoạt động vì khó khăn tài chính.

Xe có thiết kế dạng coupe hai cửa với chiều dài khoảng 4,27m. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở hệ thống cửa gull-wing mở hướng lên trên thay vì mở ngang như các mẫu xe thông thường. Phần thân xe được chế tạo từ các tấm thép không gỉ chải xước, không sơn phủ, tạo nên diện mạo đặc trưng cho DMC-12.

Xe cổ DeLorean DMC-12, mẫu xe thể thao được sản xuất từ đầu thập niên 1980. Ảnh cắt từ video.

Ngoại thất của mẫu xe do nhà thiết kế người Ý Giorgetto Giugiaro thực hiện. Những đường nét góc cạnh, phần đầu xe thấp và thân xe hình nêm phản ánh xu hướng thiết kế phổ biến trên các mẫu xe thể thao cuối thập niên 1970 và đầu những năm 1980.

Khoang nội thất được bố trí theo cấu hình 2 chỗ ngồi. Xe được trang bị ghế bọc da, điều hòa nhiệt độ, kính chỉnh điện, khóa điện và hệ thống âm thanh cassette. Đây đều là những trang bị khá phổ biến trên các mẫu xe thể thao tầm trung cùng thời.

DeLorean DMC-12 sử dụng động cơ PRV V6 dung tích 2.849cc do liên minh Peugeot, Renault và Volvo phát triển. Động cơ sản sinh công suất từ 130-145 mã lực tùy phiên bản, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 3 cấp.

Theo thông số công bố, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 177-209km/h tùy cấu hình. Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h dao động từ 8,8 đến hơn 10 giây.

Trong suốt vòng đời sản xuất, khoảng 9.000 chiếc DeLorean DMC-12 được xuất xưởng. Theo các câu lạc bộ và cộng đồng người sở hữu DeLorean trên thế giới, hiện vẫn còn hơn 6.000 chiếc đang hoạt động hoặc được bảo quản.

Tại thị trường xe sưu tầm quốc tế, giá bán DeLorean DMC-12 hiện dao động từ 60.000-100.000 USD (khoảng 1,5-2,6 tỷ đồng) đối với những xe còn nguyên bản và có tình trạng tốt. Một số xe được phục chế hoặc có lịch sử sở hữu đặc biệt có thể được giao dịch với mức giá cao hơn.

Dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, DeLorean DMC-12 vẫn là một trong những mẫu xe được nhắc đến nhiều khi nói về ngành công nghiệp ô tô đầu thập niên 1980 nhờ thiết kế khác biệt và số lượng sản xuất tương đối hạn chế. Sự xuất hiện của mẫu xe này trong MV mới của Sơn Tùng M-TP cũng khiến nhiều người xem quan tâm tới một dòng xe đã có tuổi đời hơn 40 năm.