Xe có 4 biểu hiện này, nên kiểm tra động cơ ngay lập tức

Mặc dù một số động cơ có thể đạt tới 500.000 km mà không gặp vấn đề, nhưng không ít động cơ lại hỏng hóc sớm do thói quen lái xe không tốt, sử dụng nhiên liệu kém chất lượng hoặc bỏ qua việc thay dầu.

Được coi là “trái tim” của xe, nếu động cơ gặp sự cố sẽ gây ra nhiều phiền toái như khó tăng tốc, phát ra tiếng ồn lạ hoặc tắt máy đột ngột. Trong trường hợp xấu nhất, động cơ có thể hỏng hoàn toàn và dẫn đến chi phí sửa chữa cao.

Tin vui là, trước khi động cơ hỏng hoàn toàn, nó thường có những dấu hiệu bất thường mà tài xế có thể dễ dàng nhận ra. Những dấu hiệu này bao gồm mùi lạ, tiếng kêu rít, đèn báo lỗi và nhiều hơn nữa. Nếu phát hiện những dấu hiệu cảnh báo này, hãy nhanh chóng đưa xe đến thợ sửa chữa để tránh những vấn đề nghiêm trọng và tốn kém hơn.

Đèn báo lỗi động cơ

Một trong những dấu hiệu đầu tiên tài xế nên chú ý là đèn báo lỗi động cơ. Khi khởi động xe, nếu đèn này vẫn sáng, đó có thể là dấu hiệu cho thấy có vấn đề cần khắc phục. Mặc dù đèn báo lỗi động cơ có thể bỏ qua, nhưng thực tế, nó có thể chỉ ra nhiều lỗi khác nhau như bugi hỏng, nắp bình xăng lỏng hoặc cảm biến bị lỗi. Để xác định nguyên nhân, tài xế nên đầu tư vào máy đọc mã lỗi hoặc đưa xe đến gara để kiểm tra chẩn đoán.

Khói thải bất thường

Khói thải có màu sắc bất thường cũng là một dấu hiệu cảnh báo quan trọng. Khói trong suốt cho thấy động cơ hoạt động tốt, trong khi khói đen có thể chỉ ra rằng động cơ không đốt cháy nhiên liệu đúng cách. Khói trắng có thể là dấu hiệu của việc động cơ đang đốt chất làm mát, và nếu khói xanh xuất hiện, điều đó có nghĩa là động cơ đang đốt dầu. Nếu thấy khói trắng kéo dài ngay cả khi động cơ đã nóng lên, hãy đưa xe đến thợ sửa chữa ngay lập tức.

Mùi lạ từ xe

Nếu sử dụng xe hàng ngày, có thể nhiều tài xế đã từng gặp phải những mùi khó chịu như mùi giấm từ điều hòa, mùi xăng trong cabin hay mùi khét từ hệ thống sưởi. Những mùi này không nên bị bỏ qua, vì chúng có thể là dấu hiệu cảnh báo về một vấn đề trong động cơ. Chẳng hạn, mùi khét có thể cho thấy gioăng bị mòn hoặc dầu đang rò rỉ. Nếu ngửi thấy mùi trứng thối, hãy kiểm tra ngay bộ chuyển đổi xúc tác, vì đây có thể là dấu hiệu cho thấy nó đang gặp sự cố nghiêm trọng.

Tiếng động lạ từ khoang động cơ

Ô tô thường phát ra nhiều âm thanh khác nhau, nhưng nếu tài xế nghe thấy tiếng động lạ từ khoang động cơ, đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề cần được khắc phục ngay. Tiếng rít hoặc tiếng kêu chíp chíp có thể cho thấy dây đai dẫn động đã bị hỏng. Nếu nghe thấy tiếng vo ve, tiếng mài hay tiếng gõ, hãy đưa xe đến gara để kiểm tra vì việc chẩn đoán những âm thanh này không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Việc nhận biết và xử lý kịp thời những dấu hiệu cảnh báo này sẽ giúp các tài xế bảo vệ động cơ và tiết kiệm chi phí sửa chữa trong tương lai.