Vào tháng 10 vừa qua, thị trường xe MPV cỡ nhỏ đã chứng kiến nhiều ưu đãi hấp dẫn từ các nhà sản xuất, không chỉ những mẫu xe bán chạy mà còn cả các mẫu có doanh số thấp.

Đặc biệt, mẫu xe MPV cỡ nhỏ bán chạy nhất phân khúc là Mitsubishi Xpander tiếp tục nhận được sự hỗ trợ lớn từ nhà phân phối với chương trình giảm giá 100% lệ phí trước bạ và tặng kèm phiếu nhiên liệu cho tất cả các phiên bản, bao gồm cả biến thể SUV (Xpander Cross). Tổng giá trị khuyến mại có thể lên tới 95 triệu đồng, trong khi bản thân giá bán thực tế của Xpander tại đại lý đang ở mức thấp kỷ lục.

Một số đại lý có thể hạ giá Mitsubishi Xpander xuống mức ngang với sedan hạng B.

Thậm chí, tại một đại lý ở Hà Nội, nhân viên tư vấn cho biết phiên bản cao cấp nhất của Xpander (AT Premium) được hỗ trợ tới 200% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm lên tới 132 triệu đồng, hạ giá từ 659 triệu đồng xuống còn 527 triệu đồng. Đây là mức giảm sâu nhất của Xpander từ đầu năm, khiến giá bán hiện nay dễ tiếp cận ngang với giá niêm yết của một mẫu sedan hạng B như Honda City 2026 (từ 539 triệu đồng). Tại một showroom khác ở Thủ đô, Xpander AT Premium chỉ được giảm 116 triệu đồng, còn 543 triệu đồng. Mẫu Xpander Cross cũng được giảm trung bình khoảng 110-115 triệu đồng tại các đại lý.

Không chỉ riêng Mitsubishi Xpander, nhiều mẫu xe đối thủ trong phân khúc MPV cỡ nhỏ cũng có chương trình khuyến mại lớn trong tháng trước. Chẳng hạn, Toyota Veloz Cross được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho hai phiên bản, kèm theo gói bảo hiểm vật chất 1 năm, từ đó giúp giá giảm xuống còn 565-585 triệu đồng. Hyundai Stargazer cũng không kém cạnh với giá trị khuyến mại lên đến 117 triệu đồng, bao gồm mức giảm từ hãng và đại lý, cùng gói gia hạn bảo hành 8 năm.

VinFast Limo Green đang gây sức ép lên các mẫu MPV cỡ nhỏ.

Việc các hãng xe liên tục giảm mạnh giá bán dường như xuất phát từ sức hút mà VinFast Limo Green đang mang lại. Tính từ đầu năm đến hết tháng 9, Mitsubishi Xpander dẫn đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ với doanh số lũy kế đạt 10.496 chiếc. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, sức tiêu thụ của mẫu xe này đã giảm 15,6%, chủ yếu do sự cạnh tranh từ VinFast Limo Green.

Được biết, Mẫu MPV thuần điện này của VinFast được định vị ở phân khúc MPV hạng trung, có giá bán 699 triệu đồng và được miễn phí 100% lệ phí trước bạ theo chính sách của nhà nước. VinFast Limo Green cũng thu hút sự quan tâm của khách hàng nhờ chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến năm 2029, tối đa 10 lần/tháng, đặc biệt là đối với những người dùng có nhu cầu mua xe chạy dịch vụ.