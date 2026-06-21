Top 10 siêu xe có tốc độ nhanh nhất, có mẫu đạt hơn 530 km/h

Tốc độ luôn là cuộc đua khốc liệt nhất trong thế giới siêu xe. Trong khi phần lớn các hãng ô tô hiện nay tập trung vào doanh số, điện hóa và công nghệ hỗ trợ lái, một số thương hiệu vẫn theo đuổi mục tiêu duy nhất: chế tạo những chiếc xe nhanh nhất hành tinh.

Nếu những chiếc ô tô đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX chỉ có thể đạt khoảng 16 km/h, thì đến nay ranh giới tốc độ đã được đẩy lên những cột mốc tưởng chừng không thể. Một số mẫu xe thương mại hợp pháp lưu thông trên đường phố đã vượt ngưỡng 480 km/h, thậm chí có mẫu được nhà sản xuất tuyên bố có thể đạt hơn 530 km/h.

Để chạm tới những con số này, các hãng xe phải giải quyết hàng loạt bài toán kỹ thuật về khí động học, độ ổn định thân xe, khả năng làm mát và độ bền của lốp ở tốc độ cực cao. Đây cũng là lý do cuộc cạnh tranh giữa Bugatti, Koenigsegg, Hennessey, SSC, Rimac hay các hãng siêu xe mới nổi ngày càng trở nên quyết liệt.

Dưới đây là những mẫu siêu xe nhanh nhất thế giới dựa trên số liệu do nhà sản xuất công bố hoặc các kỷ lục đã được xác lập trên đường thử chuyên dụng.

1. Koenigsegg Jesko Absolut: 531 km/h

Đứng đầu danh sách là Koenigsegg Jesko Absolut với tốc độ tối đa lý thuyết 330 dặm/giờ (531 km/h).

Mặc dù chiếc xe chưa chính thức đạt tới cột mốc này trong thực tế, các mô phỏng của hãng xe Thụy Điển cho thấy Jesko Absolut có đủ khả năng trở thành mẫu xe thương mại nhanh nhất từng được chế tạo.

Koenigsegg Jesko Absolut.

Sức mạnh đến từ động cơ V8 5.0L tăng áp kép cho công suất 1.280 mã lực, hoặc 1.600 mã lực khi sử dụng nhiên liệu sinh học E85. Nhờ hệ số cản gió chỉ 0,278 cùng hộp số 9 cấp đặc biệt, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 2 giây.

Nếu những tính toán của Koenigsegg trở thành hiện thực, Jesko Absolut sẽ lập nên một chuẩn mực mới về tốc độ.

2. Yangwang U9 Xtreme: 496 km/h

Mẫu siêu xe điện đến từ Trung Quốc gây bất ngờ khi vượt qua nhiều tên tuổi lớn để trở thành chiếc xe điện nhanh nhất thế giới hiện nay.

Sau khi từng đạt 472 km/h, Yangwang U9 Xtreme tiếp tục trở lại đường thử ATP tại Đức và thiết lập tốc độ tối đa mới 496 km/h.

Yangwang U9 Xtreme.

Thuộc thương hiệu hạng sang của BYD, U9 Xtreme sở hữu công suất lên tới 2.978 mã lực và được cho là có khả năng tăng tốc từ 0-97 km/h trong chưa đầy 2 giây.

3. Bugatti Chiron Super Sport 300+: 490 km/h

Với nhiều người, Bugatti Chiron Super Sport 300+ mới là chiếc xe nhanh nhất thế giới theo đúng nghĩa, bởi đây là mẫu xe đã thực sự vượt mốc 300 dặm/giờ (483 km/h) trong thực tế.

Năm 2019, tay đua Andy Wallace đã điều khiển chiếc xe đạt tốc độ 490 km/h trên đường thử tại Đức.

Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Mẫu xe sử dụng động cơ W16 8.0L tăng áp 4 turbo cho công suất 1.578 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-200 km/h chỉ trong 5,8 giây và lên 300 km/h sau khoảng 12,1 giây.

Bugatti chỉ sản xuất 30 chiếc Chiron Super Sport 300+, nhưng các xe thương mại giao khách hàng đều bị giới hạn tốc độ ở mức 439 km/h.

4. SSC Tuatara: 455 km/h

SSC Tuatara từng gây tranh cãi khi nhà sản xuất tuyên bố xe đạt tốc độ 533 km/h vào năm 2020. Tuy nhiên, những nghi vấn liên quan đến dữ liệu đo đạc và video thử nghiệm khiến thành tích này không được công nhận rộng rãi.

SSC Tuatara.

Trong lần thử lại năm 2021, SSC Tuatara đạt tốc độ trung bình 455 km/h theo hai chiều chạy ngược nhau trên cùng một đoạn đường.

Xe sử dụng động cơ V8 5.9L tăng áp kép, sản sinh 1.750 mã lực và có thể quay tới 8.800 vòng/phút.

5. Bugatti Mistral: 454 km/h

Bugatti Mistral hiện là mẫu xe mui trần nhanh nhất thế giới với tốc độ tối đa 454 km/h được xác lập vào năm 2024.

Bugatti Mistral.

Dù có nhiều điểm tương đồng với Chiron, Mistral sở hữu thiết kế thân xe hoàn toàn riêng biệt và cũng là mẫu xe cuối cùng của Bugatti sử dụng động cơ W16 huyền thoại.

Chỉ 99 chiếc được sản xuất với giá bán khoảng 4,17 triệu bảng Anh mỗi xe.

6. Bugatti Tourbillon: 446 km/h

Ra mắt sau Veyron đúng hai thập kỷ, Tourbillon là siêu xe mạnh nhất trong lịch sử Bugatti. Mẫu xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid kết hợp động cơ V16 hút khí tự nhiên 8.3L và các mô-tơ điện, cho tổng công suất 1.775 mã lực.

Bugatti Tourbillon.

Theo công bố của hãng, Tourbillon có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2 giây và đạt tốc độ tối đa 446 km/h. Tuy nhiên, các phiên bản thương mại dành cho khách hàng được giới hạn ở mức 380 km/h.

Nhờ bộ pin 25 kWh, xe còn có thể di chuyển khoảng 60 km hoàn toàn bằng điện.

7. Hennessey Venom F5: 436 km/h

Khác với thế hệ trước phát triển từ Lotus Exige, Venom F5 được Hennessey thiết kế hoàn toàn mới.

Xe sở hữu khung gầm sợi carbon cùng động cơ V8 6.6L tăng áp kép cho công suất 1.817 mã lực và mô-men xoắn hơn 1.600 Nm.

Hennessey Venom F5.

Theo Hennessey, Venom F5 có khả năng tăng tốc từ 0 lên 402 km/h chỉ trong 15,5 giây, nhanh gần gấp đôi so với nhiều siêu xe đình đám khác.

Dù hãng từng đặt mục tiêu tốc độ hơn 548 km/h, thành tích cao nhất xe đạt được đến nay là khoảng 436 km/h.

8. Rimac Nevera R: 432 km/h

Đầu năm nay, Rimac Nevera R từng là chiếc xe điện nhanh nhất thế giới trước khi bị Yangwang U9 Xtreme vượt mặt.

Siêu xe điện Croatia sở hữu công suất 2.078 mã lực và đạt tốc độ tối đa 432 km/h.

Rimac Nevera R.

Một trong những thành tích ấn tượng nhất của Nevera R là khả năng tăng tốc từ đứng yên lên gần 401 km/h rồi phanh về 0 chỉ trong 25,79 giây.

9. Koenigsegg Agera RS: 431 km/h

Năm 2017, Koenigsegg sử dụng chính chiếc Agera RS của khách hàng để thiết lập kỷ lục tốc độ trên đường công cộng.

Thành tích 431 km/h không chỉ giúp Agera RS trở thành một trong những chiếc xe nhanh nhất thế giới mà còn phá kỷ lục tồn tại gần 80 năm trước đó của Mercedes-Benz.

Koenigsegg Agera RS.

Xe được trang bị gói động cơ 1MW, cho công suất khoảng 1.360 mã lực.

10. Bugatti Veyron Super Sport: 431 km/h

Khép lại danh sách là mẫu xe từng làm thay đổi hoàn toàn cuộc đua tốc độ trong ngành công nghiệp ô tô. Sau khi mất kỷ lục vào tay SSC, Bugatti đã nâng cấp toàn diện Veyron để tạo ra phiên bản Super Sport.

Công suất được tăng lên 1.184 mã lực, kết hợp hàng loạt cải tiến khí động học nhằm đảm bảo độ ổn định ở tốc độ trên 400 km/h.

Tháng 7/2010, tay lái thử Pierre-Henri Raphanel đã đưa Veyron Super Sport đạt tốc độ 431 km/h trên đường thử Ehra-Lessien, qua đó giành lại danh hiệu chiếc xe sản xuất nhanh nhất thế giới thời điểm đó.

Dù nhiều kỷ lục đã bị xô đổ, Veyron Super Sport vẫn được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử phát triển siêu xe tốc độ cao.

Theo Autocar