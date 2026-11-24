Tháng 2/2025, giới chức Philippines tịch thu gần một chục mẫu xe sang, bao gồm hai siêu xe là McLaren Senna và Ferrari LaFerrari, trong một cuộc điều tra về buôn lậu và trốn thuế. Những vụ thu giữ tương tự từng xảy ra trong nhiều năm qua tại nước này, và số phận của các siêu xe thường kết thúc dưới bánh xe ủi. May mắn là hai chiếc McLaren và LaFerrari này thoát khỏi cảnh bị tiêu hủy, nhưng sau gần hai năm nằm kho, cơ quan chức năng vẫn chưa thể tìm được người mua.

Chiếc McLaren Senna sở hữu cấu hình độc đáo với ngoại thất phối ba màu đen nhám, trắng và đỏ. Với những đại gia đam mê chạy trường đua, đây là một lựa chọn hoàn hảo.

Siêu xe McLaren Senna đã nằm một chỗ suốt hai năm. Ảnh: amadeusiom

Ngày 28/4, Cục Hải quan Philippines đưa siêu xe Anh quốc này lên sàn đấu giá cùng 11 xe bị tịch thu khác, với giá sàn tương đương 1,61 triệu USD. Tuy nhiên, không có bất kỳ lượt trả giá nào được đưa ra.

Một tháng sau, chiếc Senna tiếp tục được rao bán với giá khởi điểm giảm còn 1,37 triệu USD, nhưng vẫn bất thành. Đến ngày 30/10, Cục Hải quan nỗ lực đấu giá lần thứ ba song chiếc xe vẫn chưa thể tìm được chủ. Nguyên nhân có thể nằm ở mức giá sàn cao hơn so với thị trường. Dù một số chiếc McLaren Senna từng bán được trên 1,5 triệu USD trong vài năm qua, nhiều xe khác lại có giá thấp hơn.

Tháng 12/2025, một chiếc Senna màu trắng sang tay tại Trung Đông với giá chỉ 905.000 USD. Trước đó vào tháng 8/2025, một chiếc màu xám được đấu giá tại Mỹ ở mức 1,21 triệu USD.

Ngoài Senna và LaFerrari, nhà chức trách Philippines còn tịch thu một chiếc Rolls-Royce Cullinan, một Rolls-Royce Phantom, một Ferrari SF90 Spider, một Mercedes-Maybach S-class và cả chiếc Ferrari SF90 Stradale độ bởi hãng Mansory. Trong dàn xe này, LaFerrari là cái tên giá trị nhất, nhưng hiện vẫn nằm "đắp chiếu" tại kho của hải quan.

Siêu xe Ferrari LaFerrari bị thu giữ. Ảnh: BOC

Nếu tìm được người mua, chiếc LaFerrari có thể mang về số tiền lớn hơn tất cả những chiếc xe còn lại cộng lại. Giá trị của mẫu hypercar hybrid trang bị động cơ V12 này tăng vọt trong những năm gần đây.

Tháng trước, nhà đấu giá Broad Arrow Auctions (Mỹ) bán một chiếc với giá 8,85 triệu USD, còn hồi tháng 8, RM Sotheby's cũng chốt giao dịch một chiếc ở mức 8,69 triệu USD.

Thông tin chi tiết về chiếc LaFerrari bị tịch thu tại Philippines khá hạn chế, nhưng qua hình ảnh, xe có màu sơn đỏ Rosso Corsa đặc trưng và lắp bộ vành độ màu đen-đỏ bị đánh giá là kém thẩm mỹ.

Mỹ Anh (theo Carscoops)