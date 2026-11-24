Theo dữ liệu từ Cơ quan Sở hữu trí tuệ Indonesia (PDKI), Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, công ty mẹ của Yamaha, đã đăng ký các nhãn hiệu RW155 và RW250 thuộc nhóm hàng hóa số 12, bao gồm xe máy và các phương tiện giao thông. Cụ thể, RW155 mang mã đăng ký IDM001395661, trong khi RW250 có mã IDM001395660. Cả hai đều được đăng ký vào ngày 11/11/2025.

Đáng chú ý, danh sách đăng ký của Yamaha còn có các tên gọi RW125, RW350 và RW700. Điều này cho thấy hãng xe Nhật Bản đã chuẩn bị tên thương mại cho một loạt sản phẩm thuộc dòng RW với nhiều dung tích động cơ khác nhau. Tuy nhiên, việc đăng ký nhãn hiệu chưa đồng nghĩa với việc các mẫu xe này chắc chắn sẽ được đưa vào sản xuất và phân phối thương mại.

Thông tin về RW155 nhận được nhiều sự quan tâm hơn sau khi Yamaha giới thiệu hai mẫu RW350 và RW700 tại triển lãm EICMA 2026 diễn ra ở Italy vào đầu tháng 11 vừa qua. Đây là những sản phẩm mở đầu cho dòng RW Series mới, được định hướng theo phong cách xe tay ga adventure, kết hợp khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị với nhu cầu đi du lịch và vận hành trên nhiều dạng địa hình.

Trong đó, Yamaha RW350 sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 327cc, tích hợp công nghệ Yamaha Dynamic Ride mới. RW700 được trang bị động cơ CP2 hai xi-lanh, dung tích 689cc, kết hợp hộp số Y-AMT cho phép người lái lựa chọn chế độ sang số tự động hoặc chủ động điều khiển quá trình chuyển số.

Nếu được phát triển thành sản phẩm thương mại, Yamaha RW155 có thể hướng đến phân khúc xe tay ga adventure dung tích 150-160cc, nơi Honda ADV160 đang có vị thế đáng chú ý. Mẫu xe mới được kỳ vọng sẽ kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ RW350 nhưng có kích thước nhỏ gọn hơn, với những đặc trưng như thân xe phong cách Adventure, kính chắn gió, vị trí tay lái phù hợp cho những hành trình dài và hệ thống treo đáp ứng nhiều điều kiện đường sá.

Về động cơ, Yamaha hiện có nền tảng máy 155cc tích hợp công nghệ van biến thiên VVA, đang được sử dụng trên các mẫu NMAX, Aerox và WR155R. Đây có thể là cơ sở để hãng phát triển RW155 mà không cần xây dựng một loại động cơ hoàn toàn mới. Dù vậy, Yamaha chưa công bố thông tin về động cơ, trang bị hay thiết kế thực tế của mẫu xe này.

Không chỉ RW155, cái tên RW250 cũng mở ra khả năng Yamaha phát triển thêm một mẫu xe tay ga Adventure nằm giữa RW155 và RW350. Nếu kế hoạch mở rộng được triển khai, RW Series có thể trở thành dòng sản phẩm trải dài từ phân khúc xe dung tích nhỏ phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày đến những mẫu xe phân khối lớn dành cho các hành trình dài.

Tại Việt Nam, phân khúc xe tay ga 150-160cc hiện có sự cạnh tranh giữa nhiều sản phẩm như Yamaha NMAX, Aerox, Honda PCX160, Click 160 và ADV160. Tuy nhiên, ở phân khúc xe ga adventure, hiện Honda mới chỉ phân phối ADV350, điều này khiến dư địa cho dòng xe này còn khá rộng tại nước ta.