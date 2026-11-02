Mô tô điện Chery dùng động cơ xăng phát điện, đi xa không lo hết pin

Tại một sự kiện được tổ chức gần đây, Chery đã giới thiệu hai mẫu xe hai bánh năng lượng mới dưới thương hiệu Cinnox. Hai sản phẩm theo đuổi những hướng phát triển khác nhau, gồm một mẫu mô tô cruiser và một mẫu tay ga chạy hoàn toàn bằng điện.

Trong đó, Grow C3 - chiếc mô tô cruiser đầu tiên của hãng - là được chú ý nhiều hơn cả. Theo thông tin tại sự kiện, mẫu xe sử dụng một mô tơ điện để dẫn động, kết hợp với một động cơ xăng nhỏ tích hợp vai trò vận hành máy phát điện, nhằm bổ sung năng lượng cho bộ pin khi xe đang di chuyển.

Kết cấu động cơ này hoàn toàn khác biệt với các mẫu xe máy hybrid truyền thống, vốn sử dụng cả động cơ xăng và động cơ điện để tác động trực tiếp tới bánh. Về lý thuyết, kết cấu động cơ mới trên Grow C3 có thể giảm nỗi lo về phạm vi hoạt động so với xe thuần điện, phù hợp với những chuyến đi dài hoặc những nơi chưa sẵn các trạm sạc.

Hiện tại, Chery vẫn chưa công bố cụ thể thông số của Grow C3. Tuy vậy, mẫu xe này được cho biết sẽ được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thông minh và tính năng cấp điện từ bên ngoài Vehicle-to-Load giúp sử dụng nguồn điện của xe để vận hành các thiết bị tương thích khác, đáp ứng những chuyến du lịch hoặc cắm trại.

Về cơ bản, thiết kế của Grow C3 không nhiều khác biệt so với các mẫu mô tô cruiser khác trên thị trường. Xe được tích hợp đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, có tích hợp kết nối smartphone để truy cập cuộc gọi, âm nhạc, tích hợp tính năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA).

Bên cạnh Grow C3, Chery cũng giới thiệu một mẫu tay ga chạy thuần điện với phạm vi hoạt động khoảng 150-200km mỗi lần sạc. Tuy vậy, hiện hãng vẫn chưa ra công bố chính thức về giá bán cũng như bao giờ chính thức bán ra thị trường.