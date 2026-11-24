Ở phiên bản vừa trình làng, Super Cub C125 chủ yếu được bổ sung màu sắc và bộ tem mới trong khi các trang bị được tích hợp trên xe vẫn giữ nguyên như bản đang bán ra trên thị trường. Việc bổ sung màu sắc giúp mẫu xe có thêm lựa chọn cho khách hàng, đồng thời duy trì phong cách cổ điển pha nét sang trọng vốn là đặc trưng của dòng Super Cub.

Về thiết kế, Super Cub C125 vẫn giữ những đường nét quen thuộc như đèn pha tròn, yếm trước lớn, khung xe dạng Step-Through, ống xả dài và yên đơn. Những chi tiết này kế thừa phong cách của thế hệ Super Cub đầu tiên ra mắt năm 1958, nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với định vị cao cấp của phiên bản C125.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí, dung tích 124cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ sản sinh công suất tối đa 7,2kW (khoảng 9,8 mã lực) tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,4Nm tại 6.250 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 4 cấp trong, thuận tiện khi vận hành.

Đặc biệt, mẫu xe số này còn được trang bị hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key, báo động chống trộm và Answer Back System hỗ trợ tìm kiếm phương tiện trong bãi đỗ. Hệ thống chiếu sáng LED được sử dụng cho cả đèn trước, đèn hậu và đèn xi-nhan. Bảng đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ analog và màn hình kỹ thuật số, vừa duy trì nét hoài cổ vừa đáp ứng nhu cầu hiển thị thông tin.

Super Cub C125 sử dụng bộ vành hợp kim 17 inch, đi kèm lốp không săm có kích thước 70/90-17 ở bánh trước và 80/90-17 ở bánh sau. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Xe được trang bị phanh đĩa trước và phanh tang trống sau.

Các thông số khác của mẫu xe gồm chiều cao yên 780mm, trọng lượng khoảng 110kg và bình xăng dung tích 3,7 lít. Với cấu hình này, Super Cub C125 hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày, đồng thời duy trì những nét đặc trưng của dòng xe số cổ điển.

Tại Indonesia, Honda Super Cub C125 phiên bản mới có giá 81 triệu rupiah - khoảng 114 triệu đồng.