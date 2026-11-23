Mùa lễ hội cuối năm đang đến gần, kéo theo nhiều buổi tiệc, cuộc gặp gỡ và những dịp liên hoan. Tuy nhiên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người điều khiển phương tiện cũng cần tuân thủ quy định đã uống rượu bia thì không lái xe.

Việc sử dụng rượu bia trước khi lái xe không chỉ làm suy giảm khả năng tập trung, phản xạ và kiểm soát phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông, mà còn khiến người vi phạm phải đối mặt với mức phạt hành chính đáng kể.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt đối với người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn được áp dụng theo từng mức độ vi phạm như sau:

Nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở Mức phạt Căn cứ quy định Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng điểm a khoản 6 Điều 7 Nghị định 168 Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng điểm b khoản 8 Điều 7 Nghị định 168 Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng điểm d khoản 9 Điều 7 Nghị định 168

Không chỉ bị phạt tiền, người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Quy định này được nêu tại điểm c khoản 12 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

"12. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt chính, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: ... c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 9; khoản 11 Điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng."

Vì vậy, khi tham gia các buổi tiệc cuối năm, người điều khiển xe máy nên chủ động lựa chọn phương án di chuyển an toàn như sử dụng taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân đưa đón. Đây không chỉ là cách tránh vi phạm quy định về nồng độ cồn mà còn giúp bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.