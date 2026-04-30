Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026 khi “xe” không còn là nhân vật chính

Ngày nay khi ranh giới giữa hãng xe và công ty công nghệ ngày càng mờ nhạt. Không còn đơn thuần là nơi trình diễn thiết kế hay động cơ, kỳ triển lãm năm nay được giới chuyên môn nhìn nhận như một “sân khấu công nghệ”, nơi trí tuệ nhân tạo, phần mềm và hệ sinh thái số chiếm vị trí trung tâm.

Tại các gian trưng bày, những cái tên như Huawei hay CATL thu hút sự chú ý không kém, thậm chí vượt qua nhiều hãng xe truyền thống. Thay vì chỉ nói về công suất hay kiểu dáng, các doanh nghiệp tập trung giới thiệu nền tảng phần mềm, hệ điều hành trong xe và các giải pháp kết nối thông minh. Ô tô, theo cách nhìn mới, đang dần trở thành một “thiết bị công nghệ di động”.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất là cuộc đua trí tuệ nhân tạo và công nghệ tự lái. Các hãng xe Trung Quốc như Xpeng hay Geely đã trình diễn các hệ thống tự lái cấp độ cao, hướng tới mô hình robotaxi vận hành hoàn toàn tự động. Những chiếc xe không chỉ di chuyển mà còn có khả năng tương tác với người dùng: nhận diện trạng thái cảm xúc, điều khiển bằng giọng nói và đưa ra các đề xuất theo thời gian thực.

Song song đó, công nghệ pin và hạ tầng sạc tiếp tục là lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt. CATL giới thiệu thế hệ pin mới với quãng đường di chuyển vượt mốc 1.000 km cho mỗi lần sạc, cùng khả năng sạc siêu nhanh chỉ trong vài phút. Những cải tiến này được kỳ vọng sẽ giải quyết hai rào cản lớn nhất của xe điện: phạm vi hoạt động và thời gian nạp năng lượng.

Không dừng lại ở phần cứng, xu hướng “xe định nghĩa bằng phần mềm” (software-defined vehicle) đang trở nên rõ nét. Huawei mang đến hệ điều hành Harmony OS dành cho ô tô, cho phép cập nhật tính năng từ xa và liên tục nâng cấp trải nghiệm người dùng sau khi xe đã được bán ra thị trường. Điều này đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình sản phẩm tĩnh sang nền tảng công nghệ có thể phát triển theo thời gian.

Sự thay đổi cũng buộc các hãng xe truyền thống toàn cầu phải thích nghi. Những tên tuổi lớn như BMW, Toyota hay Volkswagen đang tăng cường hợp tác với các công ty công nghệ, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc, nhằm bắt kịp tốc độ đổi mới về phần mềm và trí tuệ nhân tạo.

Với hàng nghìn doanh nghiệp tham gia và hàng trăm mẫu xe ra mắt, quy mô của triển lãm năm nay được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả không nằm ở số lượng phương tiện, mà ở bản chất của sự kiện: một bức tranh thu nhỏ của ngành công nghiệp đang chuyển mình.

Beijing Auto Show 2026 vì thế không chỉ là nơi giới thiệu những chiếc xe mới, mà còn là minh chứng rõ ràng cho tương lai của ô tô — nơi công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò quyết định.