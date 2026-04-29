Xe Hybrid “gánh team”, Toyota đạt doanh số cao nhất lịch sử

Theo công bố, hãng xe Nhật Bản đã bán ra tổng cộng 10,48 triệu xe trên toàn cầu, tăng 2% so với năm trước. Song song đó, sản lượng cũng phục hồi rõ rệt lên 9,89 triệu xe, tăng 2,2% và đánh dấu lần đầu tăng trưởng trở lại sau hai năm liên tiếp suy giảm. Đáng chú ý, nhóm xe điện hóa – bao gồm hybrid, plug-in hybrid và xe thuần điện – đạt 5,04 triệu xe, tăng 6,5%, cho thấy chiến lược chuyển dịch sang công nghệ tiết kiệm nhiên liệu đang phát huy hiệu quả.

Bức tranh kinh doanh toàn cầu tiếp tục cho thấy sự phân hóa giữa các khu vực. Thị trường quốc tế đóng vai trò trụ cột khi đạt doanh số kỷ lục 9 triệu xe, tăng 2,7%. Trong đó, Mỹ là điểm sáng lớn nhất với mức tăng trưởng 7,7%, tương ứng 2,52 triệu xe, nhờ nhu cầu cao đối với các phiên bản hybrid của Corolla và Camry – hai mẫu sedan chủ lực tại Bắc Mỹ. Ngược lại, áp lực cạnh tranh từ các thương hiệu nội địa khiến doanh số tại Trung Quốc giảm 1,4% xuống còn 1,76 triệu xe, trong khi thị trường Nhật Bản cũng ghi nhận mức giảm 2% còn 1,47 triệu xe.

Diễn biến trong ngắn hạn cho thấy những biến động rõ rệt hơn. Riêng tháng 3, doanh số toàn cầu của Toyota giảm 7,3%, với Trung Đông là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi xuất khẩu từ Nhật Bản sang đây giảm gần một nửa do căng thẳng địa chính trị. Tại Mỹ, doanh số tháng cũng giảm 8,5% khi nhu cầu đã bị “dồn” từ năm trước nhằm tránh các đợt tăng thuế.

Dù vậy, năng lực sản xuất của Toyota vẫn được củng cố trên quy mô toàn cầu. Sản lượng tại các nhà máy ngoài Nhật Bản tăng 3,2% lên 6,66 triệu xe, trong đó riêng Mỹ tăng mạnh 11,4%, phản ánh xu hướng nội địa hóa sản xuất để giảm thiểu rủi ro chính sách. Trung Quốc và Nhật Bản duy trì mức tăng nhẹ, lần lượt 1,5% và 0,2%, giúp hệ thống cung ứng của hãng duy trì sự ổn định.

Tại Việt Nam, Toyota tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trong nhóm xe động cơ đốt trong với gần 72.000 xe bán ra trong năm 2025, tăng 8%. Hãng cũng đang đẩy mạnh mảng hybrid với doanh số 8.389 xe trong năm qua và kế hoạch đầu tư dây chuyền lắp ráp trong nước. Đáng chú ý, mẫu Toyota Land Cruiser Hybrid đã bắt đầu được nhận đặt cọc tại thị trường Việt, với giá dự kiến trên 4,6 tỉ đồng, hứa hẹn tạo thêm sức nóng trong phân khúc SUV hạng sang nhờ sự kết hợp giữa khả năng off-road truyền thống và công nghệ tiết kiệm nhiên liệu.